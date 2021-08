Burgdorf

Die maroden, baufälligen Garagen am Rathaus III lässt die Stadt Burgdorf ab Montag, 23. August, abreißen. Dies teilt jetzt Stadtsprecher Sebastian Kattler mit. Er weist zugleich darauf hin, dass sich Besucherinnen und Besucher der Rathäuser II und III sowie des Schlosses bis Anfang November auf Einschränkungen beim Parken einstellen müssen. Für den Abriss richtet die beauftragte Baufirma zunächst eine Baustraße vom Nebeneingang des Rathauses II bis zu den Garagen ein.

Insgesamt wirken sich die Arbeiten auf die Parkplatzsituation am Rathaus II und III wie folgt aus: Die bisherigen Parkplätze für das Bürgerbüro und die Erziehungsberatungsstelle der Region Hannover stehen nicht mehr zur Verfügung – gleiches gilt wegen der notwendigen Rangiermöglichkeit der Baustellenfahrzeuge für die letzte Parkplatzreihe in Richtung Stadtpark. Als alternative Parkmöglichkeit verlegt die Stadt Burgdorf die Parkplätze für die Erziehungsberatungsstelle und das Bürgerbüro in den vorderen Bereich des Parkangebotes am Rathaus II.

Von Antje Bismark