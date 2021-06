Burgdorf

In der Neuen Schauburg in Burgdorf darf endlich wieder öffnen. In der ersten Woche, die am Freitag, 25. Juni, beginnt, zeigt Kinobetreiber Christian Lindemann fünf Filme. Für den Start nach der monatelangen Corona-Zwangspause hat er das amerikanische Western-Drama „Neues aus der Welt“ ausgesucht – mit Oscarpreisträger Tom Hanks und dem deutschen Nachwuchsstar Helena Zengel, bekannt aus dem Film „Systemsprenger“, in den Hauptrollen. Beginn ist um 20 Uhr.

Am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. Juni, klären die Pfefferkörner in dem Film „Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“ den Überfall auf eine Meeresbiologin auf. Der Film beginnt an beiden Tagen um 16.30 Uhr.

Am Sonnabend, 26. Juni, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. Juni, um 20 Uhr läuft der dänische Film „Der Rausch“ mit Schauspieler Mads Mikkelsen (bekannt aus dem Film 007-Casino Royal). Vier Lehrer wollen mit einen gewagten Selbstversuch beweisen, dass der Mensch nur mit einem erhöhten Alkoholgehalt im Blut zu Bestleistungen fähig ist.

Die französische Krimi-Komödie „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ ist am Dienstag, 29. Juni, um 20 Uhr zu sehen. Der Film erzählt die Geschichte einer unterbezahlten Dolmetscherin die durch Zufall zur Drogenbaronin avanciert.

Am Mittwoch, 30. Juni, um 20 Uhr wird der Dokumentationsfilm „Woman“ gezeigt, in dem Regisseur Yann Arthus-Bertrand 2000 Frauen auf der ganzen Welt eine Stimme gibt. Sie erzählen ihre bewegenden und anregenden Geschichten, die Mut machen und zeigen, was Frauen wirklich bewegt.

Masken dürfen am Sitzplatz abgenommen werden

Die Anzahl der Sitzplätze im Kinosaal ist eingeschränkt. Ein negativer Corona-Test muss an der Kasse nicht mehr vorgelegt werden. Allerdings gilt nach wie vor Maskenpflicht im gesamten Kinogebäude en. Erst am Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Außerdem müssen sich die Gäste über ausgelegte Listen, die LucaApp oder den Online-Ticketkauf für die Kontaktverfolgung im Falle einer Corona-Infektion registrieren.

Von Leona Passgang