Burgdorf

Die Corona-Pandemie hat den Filmstudios und am Ende der Nahrungskette dann den Kinos in diesem Jahr einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Neuerscheinungen sind Mangelware. Und selbst bei den erfolgsverwöhnten Streamingdiensten kommt manche Neuerscheinung vorerst ohne Synchronisation daher. Da trifft es sich, dass es Christopher Nolans neuer Streifen „ Tenet“ zum Sommerausklang in die Kinos schafft und für Spannung sorgt. Die Neue Schauburg in Burgdorf ist mit von der Partie. Kinobetreiber Christian Lindemann zeigt den Blockbuster gleich in acht Vorstellungen.

Anzeige

Endlich wieder Kino, mag da manch einer bei sich denken. Und tatsächlich. Allein der Trailer brachte es auf der Videoplattform Youtube auf mehr als sechs Millionen Aufrufe. Für Zartbesaitete freilich ist „ Tenet“ – vorsichtig formuliert zumindest – gewöhnungsbedürftig. Es handelt sich um einen spannungsgeladenen Triller mit jeder Menge knallharter Actionszenen, die das Feuilleton der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ als eine Art Männerballett in Kampfanzügen beschreibt.

Held kommt mit einem einzigen Wort aus

Wieder mal geht es um das Überleben der ganzen Menschheit auf der Erde. Ein einziger Mann ( John David Washington) tritt an zur großen Rettungsmission, bei der das Geschehen der realen Zeit schon mal entgleitet und er in die Welt internationaler Geheimdienste eintaucht. Der Held kommt darin mit einem einzigen Wort aus: Tenet. Es soll ihm Türen öffnen. Außerdem kann der Spezialagent Raum und Zeit scheinbar mühelos überwinden.

Alles beginnt mit einem bewaffneten Giftüberfall auf ein voll besetztes Opernhaus. Was folgt, ist ein bizarrer Tanz ebenso ganzkörpermaskierter wie gewaltbereiter Männer. Unterlegt mit der auf Effekt abzielenden Fiktion von einer Technologie, die angeschossene Kugeln auf wundersame Weise schon mal zurück in den Pistolenlauf befördert.

Drehorte über sieben Länder verteilt

Atemberaubende Bilder hält Nolans 200-Millionen-Werk bereit. Der Film des britisch-amerikanischen Regisseurs, Drehbuchautors und Produzenten ist bereits vergangenes Jahr in nicht weniger als sieben Ländern – Dänemark, Estland, Indien, Italien, Norwegen, Großbritannien und den USA – abgedreht worden und jetzt die große Hoffnung der Branche. Dabei sorgt Kameramann Hoyte van Hoytema dafür, dass alles und jeder ständig in Bewegung ist und das Adrenalin nur so sprudelt. Manch einer wird sich da womöglich an James-Bond-Abenteuer auf der Leinwand erinnert fühlen.

Neue Schauburg in Burgdorf, Do. 19.30 Uhr, Fr. 20 Uhr, Sa. 16 und 20 Uhr, So. 16 und 20 Uhr, Di. 19.30 Uhr, Mi. 19.30 Uhr.

Von Joachim Dege