Burgdorf

Der Magdalenenfriedhof an der Hochbrücke ist ein Ort mit Geschichte und besonderer Atmosphäre. Um diesen auch in Zukunft zu erhalten und als Ort kultureller Begegnung zu nutzen, gründet der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) in Kooperation mit der Stadt Burgdorf den Arbeitskreis Magdalenenfriedhof.

Dieser Friedhof wurde im Jahr 1584 angelegt, um den Kirchhof der St.-Pankratius-Kirche nach einer Pestepidemie zu entlasten. Superintendent Carl Johann Philipp Spitta wurde dort ebenso beigesetzt wie Mitglieder der Unternehmerfamilie Niemack und Bürgermeister Heinrich Schuster, in dessen Amtszeit das erste und einzige städtische Elektrizitätswerk gebaut wurde. Zu den ältesten Grabmälern gehören die des 1753 gestorbenen Heeßeler Kirchenvorstehers Henning Kracke und des Burgdorfer Drosten Johann Friedrich vom Ompteda, der eine detaillierte Beschreibung des Brandinfernos von 1809 hinterließ. Der Magdalenenfriedhof steht seit 1987 unter Denkmalschutz. Reguläre Begräbnisse gab es dort bereits seit den Sechzigerjahren nicht mehr.

Grabmäler sollen umfassend dokumentiert werden

Seit einigen Jahren bietet der Burgdorfer Stadtmarketingverein Führungen auf dem Friedhof an, denn ein Rundgang über die Anlage gleicht einem Spaziergang durch Burgdorfs Geschichte. Zudem nutzt der Kulturverein Scena die kleine Friedhofskapelle für Kunstausstellungen. Bis in Achtzigerjahre gab es dort auch Konzerte und Gottesdienste. Diese Tradition will der Arbeitskreis aufleben lassen. Geplant sind darüber hinaus Lesungen sowie für das nächste Jahr eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Natürlich Kultur!“. Ferner sollen markante Grabstellen von Efeu freigeschnitten und Hinweistafeln aufgestellt werden. Die Mitglieder werden Infozettel über den Friedhof erstellen, der auch im Internet verfügbar sein wird.

Wer Interesse hat, im neuen Arbeitskreis mitzutun, kann sich an Jürgen Lange, Telefon (05136) 9769000, Matthias Schorr, (05136) 6624 und an VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich, Telefon (05136) 1862 wenden.

