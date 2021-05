Burgdorf

Für Volker Krüger steht fest: „Es müssen alle mitmachen, sonst ist das Ziel nicht zu erreichen.“ Krüger ist seit dem 1. April der Klimaschutzmanager der Stadt Burgdorf. Sein Schreibtisch steht im Rathaus IV in der Stadtplanungsabteilung. Der 53-Jährige sieht seine Aufgabe in erster Linie darin, die Bürger und Bürgerinnen zu informieren, zu motivieren und mitzunehmen auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt. Wobei er klarstellt: „Klimaschutz ist ein Marathonlauf.“

Das Ziel ist allerdings ambitioniert und die Zeit wird langsam knapp: Bereits in neun Jahren dürfen in Burgdorf nur noch 55 Prozent der CO2-Mengen produziert werden, die 1990 in die Luft gepustet wurden. 2050 muss die Stadt dann – entsprechend des Internationalen Klimaabkommens – komplett klimaneutral sein. Der Rahmen für Krügers Arbeit setzt der 100 Seiten starke Klimaschutz-Aktionsplan der Stadt aus dem Jahr 2012. Bislang sind davon nur ein Bruchteil der Aufgaben umgesetzt.

„Das Problem sind die Bestandsbauten“

Die dringlichste Aufgabe ist in Krügers Augen der Komplex Bauen und Wohnen. „Denn 43 Prozent der CO2-Emissionen stammen aus den privaten Haushalten“, erklärt der erfahrene Diplomingenieur für Umwelttechnik. Es gehe darum, die Heizungen auf die Nutzung erneuerbarer Energie umzurüsten und die Gebäudehüllen zu sanieren. „Das Problem sind die Bestandsbauten“, erklärt Krüger. Burgdorfs Innenstadt ist besonders reich an Jahrhunderte alten Fachwerkgebäuden.

„Der Verkehr ist der nächstgrößte Emittent, bundesweit ist er für 31 Prozent der Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich“, sagt Krüger. Ansatzpunkte für Burgdorf sieht er im Umbau der Infrastruktur, um Fahrradfahren, Zufußgehen und Nutzung von Bussen und Bahnen attraktiver zu machen. Zudem müsse die E-Mobilität gefördert werden, indem mehr Ladestationen eingerichtet werden. Aktuell gibt es drei öffentlich zugänglich Stationen mit je zwei Ladepunkten. Wichtig ist Krüger auch, die Bürger zu begleiten, die eigene Ladestationen installieren wollen.

Als Werbeaktion könne er sich durchaus vorstellen, kostenlose Testfahrten mit einem E-Auto anzubieten, damit Fahrer und Fahrerinnen erleben, wie komfortabel das Fahren damit sei. „Klimaschutz muss Spaß machen“, ist der 53-Jährige überzeugt, der mehr als 20 Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet hat. Nur dann könne man die Menschen motivieren, sich umzustellen.

„Wir müssen uns dem Thema Windkraft stellen“

Auch die Stadtverwaltung werde ihren Part zum Klimaschutz leisten, indem sie ihre Immobilien und ihren Fuhrpark Schritt für Schritt klimaneutral umbaut, sagt Krüger. Allerdings seien die öffentlichen Verwaltungen in Deutschland im Schnitt nur für ein bis zwei Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich, ordnet er die Wirkung dieser Investitionen für den Klimaschutz ein.

Neben diesen Maßnahmen zur Energieeinsparung gehört zum Klimaschutz auch die Energieproduktion aus erneuerbaren Ressourcen. Dort hat Burgdorf noch Entwicklungspotenzial. Im Vergleich zur Nachbarkommune Uetze sind nur wenige private Gebäude mit Solaranlagen ausgestattet. „Auch dem Thema Windkraft werden wir uns stellen müssen“, sagt Krüger.

„In einer Kleinstadt kann man mehr bewegen“

Der neue Klimaschutzmanager ist jedoch überzeugt, dass die Stadt Burgdorf ambitioniert ist, ihren Teil zum Klimaschutz zu leisten. „Es gibt viele Leute, die etwas bewegen wollen, angefangen vom Bürgermeister bis zum Bauamtsleiter.“ Drei Dinge hätten ihn bewogen, nach Burgdorf zu kommen. „In einer Kleinstadt kann man mehr bewegen als in großen Kommunen.“ Das will Krüger nach eigenen Worten als Vermittler erreichen, der Projekte anstößt und koordiniert. „Zudem ist mir die Einbindung in die Region Hannover mit ihrer Klimaschutzagentur wichtig.“ Darüber hinaus habe er eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Krüger hat berufliche Erfahrungen in Berlin, Potsdam und Magdeburg, wo er ein Forschungsprojekt begleitete, gesammelt. Zuletzt war er Klimaschutzmanager in Celle.

Von Anette Wulf-Dettmer