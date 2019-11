Burgdorf

Die Wohnungsbaugenossenschaft Burgdorf WGB) hat den Radfahrern in der Stadt ein Geschenk gemacht: Am Bahnhof – unter einem kleinen Schutzdach vor dem Fahrradkäfig auf der Westseite – steht jetzt dort eine öffentlich zugängliche Fahrradreparatursäule. Sie ist mit dem gängigen Werkzeug und einer leistungsstarken Luftpumpe ausgestattet, um kleinere Pannen und Schäden an Ort und Stelle reparieren zu können. Damit der Radfahrer in Augenhöhe arbeiten kann, gibt es eine Halterung, an die das Rad gehängt werden kann. Die Werkzeuge sind mit Stahlseilen befestigt, damit sie nicht mitgenommen werden.

Georg Ruff testet das Werkzeug der Reparatursäule an seinem Fahrrad. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Idee für dieses Angebot im Zeichen der Mobilitätswende hatte die Werbegemeinschaft der Bau- und Wohnungsgenossenschaften in der Region. Vorerst zwei Reparatursäulen sind angeschafft worden. „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass wir eine der beiden bekommen“, sagt WGB-Geschäftsführer Ulrich Pigulla. Eine zweite Säule steht seit einigen Wochen in Sarstedt. Die Säule kostet laut Pigulla circa 2500 Euro, hinzukommen die Installationskosten.

Von Anette Wulf-Dettmer