Ehlershausen

35 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser und Flächen für drei bis vier Mehrfamilienhäuser werden im neuen Baugebiet Ehlershäuser Weg in Ehlershausen ausgewiesen. Den Bebauungsplan für das Areal zwischen dem Ehlershäuser Weg im Norden und die Ramlinger Straße im Süden hat der Burgdorfer Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Erschließungsarbeiten in dem Baugebiet sollen im Herbst dieses Jahres beginnen, sagt Rathaussprecher Sebastian Kattler auf Nachfrage. Geplant sei, parallel zu den Erschließungsarbeiten die Grundstücke zu vermarkten. Nach welchen Kriterien die Stadt die Baugrundstücke für die Ein- und Zweifamilienhäuser und die zwei Mehrfamilienhausgrundstücke vergibt, solle nach der Sommerpause in den politischen Gremien beraten und beschlossen werden.

Der Bedarf an Bauland ist hoch in Burgdorf. Wie die Stadt dazu mitteilt, hatten sich für die Bauplätze in Ehlershausen bereits bis zum April 2019 mehr 30 Interessenten gemeldet. Für die gesamte Stadt würden mehr als 1000 Anfragen vorliegen, von denen viele keine Präferenz für einen bestimmten Ortsteil angegeben haben. Darüber hinaus bestehe ein großer Bedarf an Wohnraum in Mehrfamilienhäusern auf Mietbasis.

Ziel ist eine aufgelockerte Bebauung

Beides – Familienheime und Mietwohnungen – sollen auf dem 53.000 Quadratmeter großen Areal entstehen, das direkt im Westen an Ehlershausen anschließt. Im Norden sollen großzügige Grundstücke, im Süden schmalere und damit auch kleinere Grundstücke ausgemessen werden. Ziel ist laut Stadt eine aufgelockerte Bebauung. Die Mehrfamilienhäuser – maximal zweigeschossig und mit zusätzlich ausgebautem Dachgeschoss – werden in der Mitte des Baugebiets entstehen, drum herum die Ein- und Zweifamilienhäuser. Damit soll erreicht werden, dass sich das Baugebiet optisch besser ins Landschaftsbild einfügt.

Um das zu erreichen, dürfen direkt am Ehlershäuser Weg nur Häuser mit einer maximalen Traufhöhe von vier Metern gebaut werden, zum Beispiel flache Bungalows und klassische Einfamilienhäuser. „Diese Bebauung soll einen harmonischen Ortsrand bilden“, heißt es in der Begründung des B-Plans. Im östlichen Plangebiet werden außer klassischen Einfamilien- und Doppelhäusern auch vier Stadtvillen mit zwei Vollgeschossen entstehen können, wobei die maximale Gebäudehöhe von 8,50 Meter nicht überschritten werden darf.

Fußweg zur Waldschule geplant

Im Zentrum des Baugebiets wird eine Ringstraße angelegt, die sowohl vom Ehlershäuser Weg als auch von der Ramlinger Straße aus mit Fahrzeugen zu erreichen ist. Die Ramlinger Straße wird verbreitert, damit Platz genug ist für eine Linksabbiegespur aus Richtung Ramlingen und eine Querungshilfe. Zudem werden vom Ehlershäuser Weg mehrere Stichwege zu den dortigen Grundstücken führen.

Des Weiteren wird das Baugebiet mit Fußwegen an die Infrastruktur des Ortes angeschlossen. Im Nordosten wird eine durchgehende Verbindung vom Ehlershäuser Weg bis zur Ramlinger Straße angelegt. Diese führt zwischen den Grundstücken Ehlershäuser Weg 8 und 10 direkt nach Süden vorbei am Regenrückhaltebecken auf den bestehenden Fuß- und Radweg an der Ramlinger Straße. Im Norden lässt sich über den Fußweg die Waldschule erreichen.

So soll das Baugebiet Ehlershäuser Weg erschlossen werden. Quelle: Stadt Burgdorf

Stein- und Schottergärten sind nicht erlaubt

An der Ramlinger Straße wird ein drei Meter hoher Lärmschutzwall entstehen. Die Nordseite des Walls wird in die dortigen Grundstücke integriert, um Fläche zu sparen. Die Eigentümer werden die Pflicht haben, die Gartenseite zu bepflanzen und zu pflegen. Auf 13 Grundstücken müssen die Bauherren zum Feldrand hin eine durchgehende Begrünung mit standortheimischen Sträuchern und Bäumen anlegen und dauerhaft erhalten. Zudem muss auf jedem Grundstück in dem Baugebiet ein Laub- oder Obstbaum gepflanzt werden.

Darüber hinaus dürfen in der sogenannten Vorgartenzone keine Nebenanlagen, Garagen und Carports errichtet werden. Um die Artenvielfalt zu fördern, sind Stein- und Schottergärten verboten. Vielmehr sind die Gärten der Baugrundstücke gärtnerisch zu bepflanzen oder mit bodenbedeckender Vegetation wie Rasen, Gräsern, Stauden, Kletterpflanzen, Gehölzen oder Ähnlichem zu begrünen.

Von Anette Wulf-Dettmer