Burgdorf - So will Karin Goldmann Familien in Burgdorf unterstützen

Die Familien in Burgdorf finden seit Kurzem für viele ihrer Anliegen eine Ansprechpartnerin in der Stadt. Karin Goldmann leitet das neue Familienservicebüro, das sowohl Beratungs- und Koordinierungsstelle als auch Initiator und Organisator für Projekte sein soll.