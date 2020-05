Burgdorf

Ein neun Jahre altes Kind ist bei einem Verkehrsunfall auf der Uetzer Straße am Mittwochnachmittag gegen 14.50 Uhr leicht verletzt worden. Nach Darstellung der Polizei fuhr der Junge auf seinem Fahrrad auf der falschen Fahrbahnseite auf dem Gehweg. Vor einer Grundstückseinfahrt stieß er mit einem BMW zusammen, dessen 26 Jahre alte Fahrerin auf die Uetzer Straße einbiegen wollte und das Kind nicht kommen sah. Der Junge konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr in den BMW. Dabei stürzte er und zog sich eine leichte Verletzung am Schienbein zu.

Von Joachim Dege