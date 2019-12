Burgdorf

Eine Brücke von der Musik zur Natur will die Konzertreihe Die 4 Jahreszeiten – Barock in Burgdorf in ihrer neunten Saison schlagen. „Natürlich Barock!“ ist sie überschrieben. Damit nimmt die Reihe eine Anregung des Vereins Stadtmarketing Burgdorf auf, der für 2020 das Themenjahr „Natürlich Burgdorf“ ausruft.

Es gibt wieder vier Konzerte im Saal des Burgdorfer Schlosses – eines in jeder Jahreszeit. Zwei Premieren sind auch dabei: Erstmals präsentiert der Kulturverein Scena in seinem Barockmusikzyklus einen reinen A-cappella-Abend. Auch ein Konzert mit einem Flötenquartett hat es noch nicht gegeben bei den 4 Jahreszeiten. Dabei lassen sich die verschiedensten Bauformen der Blockflöte kennenlernen.

Barockmusikzyklus zum Themenjahr

Natur und Musik sind seit Jahrhunderten eng miteinander verflochten. So galt in der Renaissance die Musik als „imitation naturae“ – als kunstvolle Nachahmung tierischer, menschlicher und kosmischer Natur. Auch die Komponisten der Barockzeit ließen sich von der Natur inspirieren. Das berühmteste Beispiel sind Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, die der von Laura Dalla Libera künstlerisch verantworteten Reihe zu ihrem Namen verhalfen.

Für die kommende Saison hat sich Scena zweierlei vorgenommen: erfahrbar machen, wie sich Naturphänomene mit Klang beschreiben lassen und welche Wirkung diese Musik auf den Menschen hat. Auf dieser Basis hat Dalla Libera das Programm zusammengestellt, bei dem auch Stammbesucher Neues entdecken können. „Die menschliche Stimme darf da einfach nicht fehlen, zumal Musik in der Renaissancezeit überwiegend Vokalmusik war“, sagt Dalla Libera.

So klingt ein Gottesgeschenk

Das Duo Lislevand Duncumb eröffnet mit dem Frühlingskonzert die neunte Saison der Burgdorfer Barockreihe Die 4 Jahreszeiten. Quelle: privat

Ganz im Zeichen der menschlichen Stimmen steht das Frühlingskonzert am 26. April. Bereits in der Renaissance kam den Instrumenten eine knifflige Aufgabe zu: Sie sollten die menschliche Stimme – nach damaligem Verständnis ein Gottesgeschenk – nachahmen. Ideal dafür erschien die Kniegeige mit ihrem großen Tonumfang und warmem Timbre. Als passende Begleiterin kommt die Laute daher. Den Lautenisten und Theorben-Virtuosen Jadran Duncumb durfte das 4-Jahreszeiten-Publikum bereits erleben. Mit dem international gefragten Gambisten André Lislevand lässt er Werke von Marin Marais, Antoine Forqueray und Robert De Visée erklingen.

Gott des Nordwinds ist Flötist

Das Boreas Quartett aus Bremen spielt beim Sommerkonzert des „4-Jahreszeiten“-Zyklus’ Originalmusik aus Renaissance und Moderne. Quelle: Carsten Heidmann

Der Name des Ensembles ist Programm beim Sommerkonzert mit dem Boreas Quartett Bremen: Boreas ist der Gott des Nordwindes – und so steht die Luft mit ihren verschiedensten Erscheinungsformen im Mittelpunkt des Gastspiels am 6. September. Luftige Klänge deutscher Renaissancemusik und stürmische Concerti Johann Sebastian Bachs werden beim Konzert des Flötenquartetts ebenso durch den Saal des Schlosses wehen wie zeitgenössische Kompositionen: etwa „Besorgnisse der Sperlinge“ von Farzia Fallah und Markus Schönewolfs Zyklus „Schwebungen“. Dabei kommen verschiedenste Blockflöten zum Einsatz.

Klangreise durch Europas Gärten

Mit dem Ensemble Calabrius kommen die Sieger der Händel-Competition in Göttingen nach Burgdorf. Besucher dürfen sich auf frische und junge Interpretationen freuen. Quelle: privat

Im Herbst erglühen Parks und Gärten in farbiger Pracht. So steht das Herbstkonzert mit dem Ensemble Caladrius am 8. November unter dem Motto Europas Gärten. Eine regelrechte Gartenkultur entwickelte sich im 17. und 18. Jahrhundert am Hofe des Sonnenkönigs Ludwig XIV. in Versailles: Die prächtigen Feste und weitläufigen Gärten fanden Nachahmer an allen europäischen Höfen. Die Konzertbesucher erwartet eine Reise von Paris über Venedig, nach Köthen, Madrid und London. Das bei der Händel Competition der Händel-Festspiele in Göttingen dreifach ausgezeichnete Ensemble spielt auch Frescobaldi, Couperin, Bach und Élisabeth-Claude Jacquet de La Guerre.

Vom Madrigal bis zum Volkslied

Im Winterkonzert schließlich kommt es zur A-cappella-Premiere. Und was für eine! Denn sogar die berühmten King’s Singers zollen dem Hamburger Quartett Quartonal höchsten Respekt. Humorvoll und homogen bewegen sich die vier Sänger zwischen dem Madrigal der Renaissance und dem neu arrangierten Volkslied. Die klassischen Sujets der Vokalmusik – Liebe, Natur und Tierimitationen – kommen nicht zu kurz. Einen Schwerpunkt legt das Konzert am 14. Februar 2021 auf die Klangwelt der Vögel. Zu hören gibt es Kompositionen von Orlando di Lasso, Clément Janequin, Ludwig Senfl, Ralph Vaughan Williams, Alwin Schronen und Jaakko Mäntyjärvi.

Einzelkarten für die Konzerte gibt es zum Preis von 19 Euro in Vorverkauf in der VVV-Geschäftsstelle, Braunschweiger Straße 2, und in Wegeners Buchhandlung, Marktstraße 65. Sie können auch über das Scena-Servicetelefon unter der Rufnummer (05147) 720937 und per E-Mail an info@scena-burgdorf.de vorbestellt werden. Das Abonnement für alle vier Konzerte der Saison kostet 60 Euro.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler