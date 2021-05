Burgdorf

Seit Donnerstag, 20. Mai, dürfen die Gastronomen in Burgdorf dank gesunkener Inzidenzzahlen mit Hygienekonzept Gäste wieder draußen bewirten. Der Innenbereich ist nach wie vor tabu. Doch nicht alle nutzen die Gelegenheit und öffnen.

Zur Feier des Tages hängen im Fortore bunte Luftballons

Mit grünen, weißen und roten Luftballons – den Farben der italienischen Flagge – haben Bartolomeo Cerro und seine Angestellten den Zaun um die Terrasse des Ristorante Fortore an der oberen Marktstraße geschmückt. „Es ist wie eine Wiedergeburt“, sagt der Inhaber. Er ist erleichtert darüber, außer dem Außerhaus-Geschäft endlich auch wieder Gäste in seinem Restaurant bewirten zu können.

Nur das Wetter könnte besser sein. „Aber das kommt auch noch“, sagt Cerro. Für ihn war es keine Frage, gleich am Donnerstag wieder zu öffnen. Dafür hat er auch die Angestellten zurückgeholt, die noch in Kurzarbeit waren. „Wir arbeiten alle als Team zusammen und freuen uns auf unsere Gäste.“

Wer kommt – und das waren laut Cerro bereits einige –, sei in der Regel gut vorbereitet und habe die notwendige Bescheinigung über den negativen Corona-Test dabei. „Die Leute wollen. Aber viele finden das mit dem Test auch kompliziert, wenn sie sich spontan zum Essengehen entscheiden“, sagt Cerro. Deshalb könnten sich Gäste bei ihm testen lassen. Damit die auch bei bescheidenem Wetter an Pfingsten draußen speisen können, hat er zusätzlich zur Überdachung ausfahrbare Seitenwände installiert. Großer Aufwand? „Wir sind hier seit 40 Jahren und möchten gern noch weiter machen“, sagt Cerro.

Zur Galerie Endlich wieder Biergarten und auf der Terrasse des Lieblingsrestaurants sitzen: Das können Burgdorfer offiziell seit Donnerstag, 20. Mai. Doch überrannt werden Gastronomen, die öffnen, noch nicht.

Bähre öffnet Biergarten parallel zum Außerhaus-Verkauf

Das Gasthaus & Hotel Bähre in Ehlershausen hat seinen Biergarten geöffnet – wegen des unbeständigen Wetters vorerst bewusst zu den Zeiten, in denen auch vorbestelltes Essen abgeholt werden kann. Auch bei Bähre können Kurzentschlossene einen Test machen. Am Donnerstag und Freitag hatten sich bereits einige Stammgäste auf den Weg gemacht in ihr Lieblingslokal. Am Sonnabend führten Wind und Regen jedoch eher zu Flaute. „Ich schaue alle Stunde aufs Wetterradar“, sagt Wirt Elmar Schulz. „Ich freue mich, wenn ich Sonne sehe.“

Lesen Sie auch Diese Regeln gelten beim Restaurantbesuch

Sobald das Wetter mitspielt, so prognostiziert er, werde der Biergarten sicher auch Zulauf haben. „Wir haben zwar eine Markise, aber keine überdachten Plätze. Gegen Regen und Wind hilft die nur eben bedingt.“ Am Pfingstmontag allerdings blieb geschlossen – der guten Wetter-Prognose zum Trotz. „Das haben wir gesagt, und dann müssen wir auch dabei bleiben.“

Zu viel Unplanbares: Mark Köhne wartet auf weitere Freigabe

Mark Köhne vom Landgasthof Voltmer in Ramlingen hat sich gegen die Öffnung seiner Außenbewirtung entschieden. In Hannover, wo es viel Laufkundschaft gebe und die Leute heiß darauf seien, sei das etwas anderes, sagt Köhne. „Was sollen die Leute denn machen, wenn sie die Teller vor sich stehen haben und es regnet – im Auto weiter essen? Ich darf sie ja noch nicht reinlassen.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus ökonomischer Sicht stünden einer Öffnung die nicht planbaren Besucherzahlen entgegen. So müssten Zutaten und Getränke gekauft werden. „Wenn keiner kommt, kann ich das wegwerfen“, sagt Köhne. Als zusätzliches Problem sieht er die Verunsicherung der Menschen. Auch beim Einkaufen hätten viele die Testpflicht als umständlich bemängelt. Teststationen seien nicht immer geöffnet oder Termine bereits vergeben. Für ihn sei es des Aufwands wegen nicht möglich, Testungen vor Ort anzubieten.

„Ich warte und hoffe darauf, dass die Gastronomie vielleicht Anfang Juni auch drinnen öffnen kann. Auf die paar Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an“, sagt Köhne.

Von Sandra Köhler