Die Onlineanmeldung in den Kitas, das Qualifizierungsprojekt Wortstark für Erzieher, an die Wünsche von Eltern angepasste Öffnungszeiten in den Einrichtungen, die Ausbildung von Tagesmüttern – die Fäden für all diese Vorhaben liefen in den vergangenen sechs Jahren bei Nicole Raue zusammen. Nun übernimmt die einstige Leiterin der städtischen Jugendverwaltung die Zentralen Dienste im Rathaus. Sie folgt damit auf Silke Vierke, die als Stadträtin für die Stadtfinanzen, das Personal und die sogenannten Zentralen Dienste verantwortlich zeichnet, wozu etwa die Betreuung der Ortsräte und die Öffentlichkeitsarbeit zählen.

Raue erhält großes Lob für ihre „wertschätzende Arbeit“

Mit einer Anemone – als Symbol für den von Raue so ersehnten Waldkindergarten – dankte die Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe und Familie, Christiane Gersemann, nun für die Zusammenarbeit: „Sie haben uns mit einer hohen Fachkompetenz und einer unglaublichen Geduld beraten“, sagte sie und betonte, dass Raue auch neue Impulse, die die Politiker gegeben hätten, stets mit Wertschätzung behandelt habe. Stellvertretend für den Ausschuss, aber auch die Eltern, würdigte Gersemann „den ungeheuren Fleiß und die beispiellose Zuverlässigkeit“ Raues. „Die Arbeit mit ihnen hat uns allen stets viel Freude bereitet“, sagte die Ausschussvorsitzende.

Raue gab das Lob zurück. „Viele Ideen, die das Team entwickelt hatte, haben im Ausschuss auch Gehör gefunden“, sagte sie und dankte dafür, dass die Verwaltungsmitarbeiter, auch in den Kitas und der Tagespflege, die notwendige Unterstützung für ihre Arbeit erhalten hatten. Ihren Angaben zufolge dauert das Nachbesetzungsverfahren, es soll bis Jahresende abgeschlossen sein.

