Burgdorf

In Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie und dem Medizinischen Versorgungszentrum bietet die katholische St.-Nikolaus-Kirchengemeinde am Sonnabend, 15. Januar, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 16. Januar, vom 13 bis 18 Uhr eine Impfaktion für Erwachsene an, und zwar im Pfarrheim, Im Langen Mühlenfeld 19. Willkommen seien Menschen ab 18 Jahren, die sich eine Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen geben lassen wollen. Eine Voranmeldung sei nicht erforderlich, teilt die Gemeinde mit.

Impfwillige bittet die Gemeinde, ihren Personalausweis sowie den gelben Impfausweis mitzubringen. Verimpft werde das Vakzin von Biontech/Pfizer für unter 30-Jährige sowie das von Moderna für über 30-Jährige. Eine Booster-Impfung sei für alle möglich, deren Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt.

Von Joachim Dege