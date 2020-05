Burgdorf

Bis zu 40 Prozent aller Kita-Kinder können nach einer ersten Berechnung der Stadt Burgdorf schrittweise in die Betreuungseinrichtungen zurückkehren. Wie viele Kinder das pro Kita sind, ist abhängig von der Größe und Anzahl der Räume sowie der Einsatzmöglichkeit der Erzieher. Anders als andere Kommunen in der Region Hannover, darunter Isernhagen, hat Burgdorf noch nicht entschieden, ob Eltern ab 1. Juni für die Notbetreuung zahlen müssen.

Einen besonderen Fokus legt die Verwaltung, den Vorgaben des Landes entsprechend auf die Vorschulkinder, wie Thomas Peest, Leiter der Abteilung Familien und Kinder, sagt. Seinen Angaben zufolge bekommt das Kriterium „Vorschulkind“ eine ausschlaggebende Rolle in Einrichtungen, in denen aufgrund der räumlichen und personellen Kapazitäten entsprechende Gruppen geschaffen werden können. „Die Vorschulgruppen werden außerhalb der Notgruppen als eigene Gruppen eingerichtet“, teilt Peest mit.

Anzeige

Stadt bietet 16 Gruppen in der Notbetreuung an

Gleichwohl gelte als stärkstes Aufnahmekriterium nach wie vor die Systemrelevanz der Berufe, in denen die Eltern arbeiten. Auch ein besonderer Sprachförderbedarf oder eine mögliche Kindeswohlgefährdung spielten eine Rolle. Derzeit gibt es in den städtischen Einrichtungen 16 Gruppen in der Notbetreuung. Die Nachfrage steige kontinuierlich, sagt Peest. So besuchten am Freitag sieben Krippen- , 43 Kita- und sieben Hortkinder eine der Gruppen. Wie viele Plätze die Stadt und die freien Träger letztlich in den nächsten Tagen und Wochen anbieten können, lasse sich derzeit nicht vorhersagen. Nur so viel: Die Stadt halte sich an die Vorgaben des Landes bei der Gruppengröße, berücksichtige dabei neben Personal und Räumen auch das Hygienekonzept und die Altersstruktur der Kinder.

Weitere HAZ+ Artikel

Nach wie vor stehe aber private Betreuung der Kinder im Vordergrund, sagt Peest. Dies hätten Eltern in den vergangenen Wochen mit großem Engagement geschafft. „Diese außergewöhnliche Kraftanstrengung wird weiterhin von den Eltern gefordert“, sagt der Abteilungsleiter auch mit Blick auf die neue Verordnung, die den schrittweisen Ausbau der Notgruppen regelt.

Lesen Sie dazu

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Antje Bismark