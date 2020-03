Ehlershausen

Unbekannte sind am jüngsten Wochenende auf das Dach der Turnhalle der Waldschule in Ehlershausen geklettert und haben dort zwei Oberlichter beschädigt. Was genau dahinter steckt, weiß die Polizei im Moment noch nicht zu sagen. Die Ermittlungen dauern an.

Fest steht bislang nur, dass die Straftat im Zeitraum von Freitag, 15.30 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, begangen worden ist. An zwei Oberlichtern seien die äußeren Scheiben eingeschlagen worden. Ob die Täter einen Einbruch in die Halle planten oder einfach nur ihrer Zerstötungswut freien Lauf ließen, steht nach Aussage von Martina Thöne, Leiterin des Kriminalermittlungsdienstes bei der Polizeiinspektion Burgdorf, noch nicht fest. Auch der entstandene Schaden in Höhe von 1000 Euro sei nur grob geschätzt und deshalb nicht wirklich belastbar. Entdeckt habe den Schaden der Hausmeister, als er seinen Dienst am Montag aufgenommen habe.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas gehört oder gesehen haben, um Hinweise, die auf die Spur der Täter führen können, und zwar unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege