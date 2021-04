Burgdorf

Konventionell wirtschaftende Landwirte und Öko-Bauern machen neuerdings gemeinsame Sache. Und zwar bei Finka. So heißt abgekürzt ein vom Bund gefördertes Projekt zur Förderung von Insekten im Ackerbau, das eine größere Artenvielfalt auf den Äckern zum Ziel hat und eine breit angelegte Diskussion in der Landwirtschaft anstoßen will. Florian Bethmann aus Weferlingsen und sein Kollege Robert Hübner mit seinem Öko-Hof in Obershagen machen mit. Das wissenschaftlich begleitete Vorhaben ist auf die Dauer von fünf Jahren angelegt.

Die beiden Landwirte wollen herausfinden, wie sie sich mit ihren unterschiedlichen Arbeitsweisen gegenseitig befruchten können und sich zugleich die Biodiversität auf ihren Feldern auf ein verantwortbares Maß heben lässt. Dazu bringen sie jeweils eigene Flächen ein, auf denen sie die gleichen Feldfrüchte anbauen; zum Auftakt Winterweizen. Allerdings beackern sie die Flächen unterschiedlich: konventionell, streng ökologisch und schließlich in einer Mischform unter Verzicht auf Pflanzenschutzmittel gegen Unkraut und Insekten.

Zwei Fachberater unterstützen die Landwirte

Die Fachberaterin Vera Kühlmann vom Netzwerk Ackerbau Niedersachsen und ihr Kollege Harmen Gehrke vom Erzeugerverband Naturland unterstützen die Bauern mit ihrer Expertise. 30 Betriebspaare, wie Bethmann und Hübner eines bilden, gibt es in Niedersachsen, vier davon in der Region Hannover. Ihre fast drei Hektar große Versuchsfläche liegt zwischen Weferlingsen und Obershagen.

Bethmann, der die Versuchsfläche zur Verfügung stellt, hat dort Winterweizen eingesät und den Boden konventionell mineralisch gedüngt. Die Unkrautbekämpfung allerdings erfolgt nach ökologischer Machart mit dem sogenannten Striegel. Dabei handelt es sich um einen zwölf Meter breiten, mit Zinken versehenen Kamm, der Beikräuter wie Kamille, Fuchsschwanz und Windhalm aus dem Acker zieht. Öko-Bauer Hübner hat das Feld seines Kollegen auf diese Art und Weise bereits dreimal seit der Einsaat bearbeitet und so das Unkraut in Schach gehalten. Auf diese Weise komme es automatisch zu einem gewollten Wissenstransfer, sagt Projektcoach Kühlmann.

Die beiden Auszubildenden Hella Brönneke und Elka Lauper betrachten mit Öko-Landwirt Robert Hübner sogenannte Beikräuter, die auf dem Acker neben dem angebauten Winterweizen wachsen und mechanisch aus dem Boden geholt werden. Quelle: Joachim Dege

Weil der Verzicht auf Herbizide und Insektizide zwar dem Artenschutz dient, aber zugleich auch den Ertrag des Landwirts mindert, erhält Bethmann einen finanziellen Ausgleich. Das Projekt Finka ist Teil des Bundesprogramms Biologische Vielfalt, das Bund und Land aus unterschiedlichen Fördertöpfen finanzieren. Das macht es möglich, dass die Abteilung Ökologie und Ökosystemforschung der Universität Göttingen sowie das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig in Bonn das Projekt wissenschaftlich begleiten und evaluieren.

Wissenschaftler begleiten das Projekt Finka

So wollen die Wissenschaftler betrachten, welchen technischen, zeitlichen und materiellen Aufwand die Landwirte auf den drei unterschiedlich bewirtschafteten Flächen mit verschiedenen Feldfrüchten wie Getreide, Hanf, Mais und Kartoffeln betreiben müssen, welche Produktionskosten ihnen dabei jeweils entstehen, welchen Ertrag ihre Äcker jeweils hervorbringen und was der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel für die Insekten bringt. Dabei soll auch in die Betrachtung einfließen, dass ökologisch erzeugte Feldfrüchte zwar spürbar weniger Ertrag bringen, dafür aber höhere Verkaufspreise erzielen.

Ob Finka auf dem Acker in der Weferlingser Feldmarkt fortgeführt werden kann, ist zurzeit mindestens fraglich. Bethmann will nach eigener Darstellung die 100 Hektar seines Betrieb wohl schon im nächsten Jahr auf ökologische Bewirtschaftung umstellen. Damit verlöre das Projekt die Versuchsfläche, die Bethmann teilweise konventionell beackert. Genau das aber wäre ihm als ökozertifizierter Betrieb dann untersagt.

Von Joachim Dege