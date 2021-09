Burgdorf

Fast 50 Liter Hydrauliköl hat ein Rübenroder am Freitag in Dachtmissen verloren – und damit einen stundenlangen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Denn das Öl drohte in die Kanalisation und die Aue zu gelangen.

Nach Aussage von Jörg Neitzel, Ortsbrandmeister in Dachtmissen, war das nagelneue Gefährt gerade auf dem Weg zu seinem ersten Einsatz. „Der hatte noch nicht eine Rübe aus dem Boden gezogen“, sagte er. Hinter dem Ortseingang aus Richtung Sorgensen erhielt der Fahrer dann die Warnmeldung über den Ölverlust. Direkt beim Aussteigen habe er das Drama gesehen: Das Öl lief direkt auf den Boden, weiter in einen Gully und von dort in die Aue. „Deshalb hat der Fahrer noch mit Handtüchern versucht, die Flüssigkeit aufzuhalten“, sagt Neitzel.

Bei Regen geht der Einsatz weiter

Gegen 9.30 Uhr kam die Alarmierung zur technischen Hilfeleistung, leider hätten die Feuerwehrleute nur zeitlich verzögert alarmiert werden können. Die Sirene sei ausgefallen, die digitalen Meldeempfänger hätten zum Teil nicht reagiert, sagt der Ortsbrandmeister. Dabei sei Eile geboten gewesen: Weil freitags die Beschäftigen von Aha und Remondis den Müll abholten und dabei die verschmutzte Straße passierten, verteilten die Fahrzeuge das Öl in allen Nebenstraßen von Dachtmissen und Sorgensen, wie Neitzel berichtet. „Man kann gar nicht sagen, auf welchen Fahrbahnen es den Ölfilm gab.“ Eine Firma übernahm dann die Reinigung der Strecken.

Insgesamt 16 Einsatzkräfte stellten Warnschilder für Autos, Rad- und Motorradfahrer auf, banden mit Spezialmittel das Öl an markanten Stellen und errichteten an der Aue wichtige Ölsperren. Gegen 15 Uhr verkündete Neitzel das Ende des Einsatzes – allerdings müssen die Feuerwehrleute bei Regen erneut die Straßen kontrollieren und auch prüfen, dass die Ölsperren weiterhin funktionieren.

Von Antje Bismark