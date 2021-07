Burgdorf

„end-lich leben!“: So heißt ein Gesprächsangebot, das der Ambulante Hospizdienst für Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze jetzt wieder einmal im Monat organisiert – nachdem die Reihe wegen der Corona-Pandemie zuvor mehrmals ausfallen musste. Nun kommt die Runde, angesiedelt beim Diakonieverband Hannover-Land, unter Anleitung der geschulten Ehrenamtlichen und in Kooperation mit dem Burgdorfer Mehrgenerationenhaus, wieder im DRK-Aktiv-Treff, Wilhelmstraße 1b, zusammen.

Der offene Treff am Sonnabend, 14. August, von 10 bis 12 Uhr richtet sich an die Menschen, die sich mit den Themen Abschied, Wandel, Veränderung und Neubeginn im Leben auseinandersetzen, wie Koordinatorin Manuela Fenske-Mouanga sagt. Die Gruppenleiterinnen legen großen Wert darauf, dass der Inhalt der Gespräche nicht nach außen dringt. Dabei geht es unter anderem um den Verlust eines nahestehenden Menschen, eigene Krankheit, einen anstehenden Abschied und auch eine einschneidende Veränderung im Leben wie ein ungewollter Umzug ins Altenheim oder der Wechsel ins Rentenleben. Die Leiterinnen achten darauf, dass alle zu Wort kommen und ihre Sorgen oder Ängste in angenehmer Atmosphäre ansprechen können.

Wegen der Corona-Pandemie gelten Regeln wie Abstand, Hygiene und Datenerfassung. Beim Betreten des Gebäude muss jeder Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der für das Gespräch abgenommen werden kann. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Mehr Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an hospizdienst.burgdorf@evlka.de sowie unter Telefon (05136) 897311. Weitere Termine sind am 11. September, 9. Oktober, 13. November und 11. Dezember.

Von Antje Bismark