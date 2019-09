Gleich zweimal laden Gastwirte in Burgdorf zum Oktoberfest. Am 14. September spielt die Band Zwiebeltreter auf dem Spittaplatz, am 21. September gastiert der Franken X-Press im StadtHaus. Das Festzelt für die erste bayrische Sause auf dem Marktplatz ist so groß, dass es den Brunnen samt Wicken-Thies-Figur umschließt.