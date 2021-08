Burgdorf

Wegen fehlender Planungssicherheit sagt der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) den Oktobermarkt zum zweiten Mal in Folge ab – denn bislang lässt sich nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht absehen, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Der VVV-Vorsitzende Karl-Ludwig Schrader bedauert die Entscheidung. Gleichwohl will der VVV den Großflohmarkt ausrichten, wegen des Feiertags am 3. Oktober verschiebt sich der Termin auf den 10. Oktober. Sollte die Situation es im nächsten Jahr zulassen, dann feiert Burgdorf den dreitägigen Oktobermarkt von Freitag, 30. September 2022, bis Sonntag, 2. Oktober 2022.

Den Standort des Großflohmarktes verlegt der VVV auch in diesem Jahr wieder auf das Gelände der St.-Pankratius-Kirche. Am Sonntag, 10. Oktober, können Besucherinnen und Besucher von 11 bis 18 Uhr auf dem Flohmarkt stöbern. Wer Interesse an einem Standplatz hat, kann diesen bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße, oder unter Telefon (05136) 1862 reservieren.

Stadtmarketingverein organisiert verkaufsoffenen Sonntag

Am Flohmarkttag können Verkäuferinnen und Verkäufer ab 9 Uhr ihre Stände aufbauen. Der Spittaplatz wird voraussichtlich nur über die Marktstraße erreichbar sein. Der Verkauf von kunsthandwerklichen Arbeiten sowie von Bastel- und Handelsware ist nicht gestattet. Teilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher müssen sich an die geltenden Corona-Bestimmungen halten. Außer dem Großflohmarkt öffnen auch die Geschäfte in Burgdorf am Sonntag, 10. Oktober. Das Stadtmarketing Burgdorf organisiert den verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Von Leona Passgang