Ehlershausen

Der Ortsrat für die Dörfer Ramlingen und Ehlershausen kommt am Dienstag, 18. Mai, ab 19 Uhr in der Sporthalle der Waldschule zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Bevor sich das Gremium an die Beratung ortsrelevanter Themen machen kann, muss es sich um die Nachfolge von Sonja Heyna kümmern. Die Ex-Ratsfrau der CDU hatte nach ihrem Parteiaustritt den Verzicht auf ihr Ortsratsmandat und den Posten als stellvertretende Ortsbürgermeisterin erklärt. CDU-Parteichef Oliver Sieke, der dem Ortsrat als Mitglied des Rates der Stadt bereits in beratender Funktion angehört, soll für Heyna nachrücken. Wer die Stellvertretung von Ortsbürgermeisterin Birgit Meinig (SPD) übernimmt, ist noch offen.

Der Ortsrat berät über den Bahnübergang in Ehlershausen. Quelle: Joachim Dege

Außerdem beraten die Ortsratspolitiker über die Zukunft des ebenerdigen Bahnübergangs, den die Bahn am liebsten beseitigt sähe. Die Deutsche Bahn, die Region Hannover, die Stadt Burgdorf und die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben sich auf eine Machbarkeitsstudie verständigt, von der sie sich eine Lösung erhoffen. Die Stadt beteiligt sich an den Kosten für die Studie mit 30.000 Euro. Ein weiteres wichtiges Thema im Ortsrat ist der Bebauungsplan für das geplante Neubaugebiet am Ehlershäuser Weg.

Von Joachim Dege