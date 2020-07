Burgdorf

Zwei Wochen wartet eine 24-Jährige aus Burgdorf auf einen Termin im Bürgerbüro – dann muss sie feststellen, dass das System ihre Anfrage offenbar nicht bearbeitet hat. Nur mit Nachdruck, sagt sie, habe sie im Bürgerbüro durchsetzen können, dass alles Warten nicht vergeblich gewesen sei und sie ihre Anliegen doch noch habe erledigen können. Nach Aussage von Frank Scharnhorst, seit April 2019 der Leiter der Abteilung, hatte der Burgdorferin allerdings ein Klick zur Terminbuchung gefehlt.

An das Online-System, daran lässt Scharnhorst keinen Zweifel, werden sich die Burgdorfer gewöhnen müssen. Sie konnten bis zu Beginn der Corona-Pandemie ohne Termin ins Bürgerbüro oder die Zulassungsstelle gehen, mussten warten, bis sie an der Reihe waren – und konnten dann ihren Ausweis verlängern oder ihr Auto ummelden. Seit März dieses Jahres ist alles anders: „Wegen des Lockdowns hatten wir erst ganz geschlossen, sodass sich Bürger am Telefon einen Termin für ganz dringliche Angelegenheiten geben lassen mussten.“

Frank Scharnhorst, Leiter des Bürgerbüros, hat mit seinem Team die Arbeit auf Online-Terminvergabe umgestellt. Quelle: Antje Bismark

Das Warten auf den Amtsfluren entfällt

Die Mitarbeiter, im wöchentlichen Wechsel im Büro und zu Hause, notierten die Daten im Outlook-Kalender. „Immer mit einem zeitlichen Puffer, damit sich niemand im Flur begegnen konnte“, sagt Scharnhorst, nach dessen Angaben die Behörde nun in den Normalbetrieb zurückkehrt. Der wiederum unterscheidet sich insofern von der vor-Corona-Arbeitsweise, dass die Bürger nun vorab online ein Zeitfenster buchen müssen. „Etwa zwei Wochen dauert es durchschnittlich bis zu einem Termin bei uns“, sagt Scharnhorst und fügt hinzu, dass die Bürger meisten das neue Verfahren begrüßen: „Sie müssen nicht mehr so lange warten im Rathaus wie in der Vergangenheit, sondern können viel besser planen.“

Ein Klick auf die grünen Felder zeigt, zu welchen Uhrzeiten die Burgdorfer noch ihre Anliegen erledigen lassen können. Quelle: Antje Bismark

Das Team von Bürgerbüro und Zulassungsstelle hat für alle Anliegen ermittelt, wie lange diese durchschnittlich in Anspruch nehmen: Das Abmelden eines Autos dauert demnach 15 Minuten, die Neuzulassung 30 Minuten. Wer sich auf der Internetseite der Stadt einloggt und einen Termin einträgt, gibt zugleich den Grund seines Besuchs im Bürgerbüro an. „Wer mehrere Anliegen hat, bekommt auch mehr Zeit“, sagt Scharnhorst, der vor 22 Jahren seine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt Burgdorf begonnen hat.

E-Mail bestätigt die Terminbuchung

Wichtig sei, dass die Nutzer bis zu Schluss alle Felder ausfüllen und ihre Frage so beenden, dass sie eine Bestätigungsmail erhalten. Nur mit dieser gelte ein Termin als gebucht. „Wir stellen immer wieder fest, dass einige mit dem Eintragen des Datums und der Uhrzeit die Buchung beenden, das reicht aber nicht.“ Um diesem Missverständnis vorzubeugen, habe die Stadt das entsprechende Feld inzwischen gelb hinterlegt – als Signal gewissermaßen.

Nach ersten Irritationen hat die Stadt Burgdorf die Anleitung für die Online-Terminvergabe gelb unterlegt. Quelle: Antje Bismark

Für Burgdorfer, die entweder keinen Internetanschluss besitzen oder sich unsicher fühlen, bestehe nach wie vor die Möglichkeit, im Bürgerbüro unter Telefon (05136) 898244 anzurufen und sich von einem der zwölf Mitarbeiter manuell einen Termin eintragen zu lassen. Noch ergänzen sie die Online-Übersicht: So fehlen beispielsweise Zeitfenster für die Zulassung von Oldtimern oder das Umschreiben eines Autos ohne Halterwechsels.

Verfahren entlastet Mitarbeiter

Mit der Terminvergabe können weniger Anfragen bearbeitet werden als zuvor, sagt Scharnhorst und begründet dies damit, dass manche Anliegen eben doch schneller gehen – vor allem wenn die Burgdorfer alle Unterlagen mitbrächten. „Die Zeit nutzen wir, um andere Vorgänge nachzuarbeiten oder vorzubereiten.“ Letztlich entlaste das Verfahren die Mitarbeiter, die weniger Druck verspürten, und die Bürger, die genau wüssten, wie lange sie im Rathaus bleiben müssen.

