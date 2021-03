Burgdorf

Wie wirken sich elektronische Medien wie Smartphone, Tablet und Videospiele sowie das ständige Online-Sein eigentlich auf die Psyche und Entwicklung von Kindern aus? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer digitalen Veranstaltung, zu der das Familienservicebüro einlädt. Sie beginnt am Donnerstag, 22. April, um 17 Uhr und gehört zur Reihe der Werkstattgespräche rund um das Thema Familie. Referent ist Eberhard Freitag von return, der Fachstelle Mediensucht Hannover.

Bei dieser Veranstaltung sollen Eltern Impulse, Denkanstöße und Inspirationen dazu erhalten, wie sie ihre Kinder darin unterstützen können, verantwortungsvoll mit Smartphone und Co. umzugehen. Die Veranstaltung wird über das Programm Webex durchgeführt, hierfür sind weder ein Download noch eine Registrierung notwendig. Die Teilnahme ist kostenlos; wer dabei sein will, muss sich aber bis zum 20. April über die Homepage burgdorf.de/familie-soziales/kinder-familien/familienservicebuero unter dem Reiter „Immer on Werkstattgespräch 22.4.“ anmelden.

Von Sandra Köhler