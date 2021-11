Burgdorf

Bestickte Untersetzer für Tassen aus Kunstleder, gehäkelte Schultertücher, liebevoll gestaltete Kissenbezüge aus Baumwolle: Insgesamt 679 Unikate hat Sonja John in den vergangenen Monaten angefertigt, um damit erneut die Schüler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule zu unterstützen. Damit will die dreifache Mutter an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen, als sie mit dem Onlineverkauf der handgefertigten Geschenkideen den traditionellen Weihnachtsbasar der Schule ersetzte. Der war wie auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Diesen Untersetzer für eine Tasse hat Sonja John für den Onlinebasar angefertigt. Quelle: privat

Bereits nach den Sommerferien stand fest, dass die Schulleitung wegen der unklaren Infektionslage auf die Veranstaltung verzichtet, die normalerweise die Schulkinder mit selbst gefertigten Gegenständen bestücken, die wiederum Eltern und Großeltern kaufen. John füllt nach Rücksprache mit Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke nun erneut diese Lücke. Über einen Elternbrief informiert sie die anderen Familien über ihr Angebot, das sich Interessierte von Freitag, 12. November, bis Sonntag, 14. November, in ihrer Wohnung anschauen können. Anschließend startet sie vom 15. bis 21. November den Onlineverkauf.

So wird ein Duplo-Riegel zum süßen Botschafter. Quelle: privat

Zum ersten Mal dabei sind kleine Untersetzer aus Kunstleder, die Platz für eine Tasse bieten und meist mit einem Spruch versehen sind. „Kaffee stellt keine Fragen“ heißt es darauf oder „Tee macht alles besser“. Es gibt Exemplare mit dem Motiv des Heimathafens und schlichte Muster ohne Sprüche. In ein besonderes Geschenk verwandelt ein kleines Kunstledertäschchen einen Duplo-Riegel. Dank eines Ausschnittes ist dann zu lesen: „Du bist wunderbar“. „Mir ist es wichtig, dass jedes Teil ein Unikat ist“, sagt John, im Hauptberuf Schnittkonstrukteurin und Designerin. Das gilt auch für die Schlüsselanhänger und Brillenputztücher, Klopapiercover und Buchhüllen.

Diesen Kissenbezug hat Sonja John für den Onlinebasar angefertigt. Quelle: privat

Dass sie für den Onlinebasar auch die Nähmaschine genutzt hat, versteht sich von selbst. Als Ergebnis gibt es Kissenbezüge mit unterschiedlichen Applikationen und jeweils drei Taschen. „Die können für die Fernbedienung, Chips und ein Getränk genutzt werden“, sagt John, die zudem jedes der 679 Teile fotografiert und ins Internet gestellt hat. Sie hofft auf mindestens so viele Käuferinnen und Käufer wie im vergangenen Jahr, als 635,50 Euro auf diese Weise zusammenkamen.

Auch den kleinen Hasen hat Sonja John angefertigt. Quelle: privat

Zurzeit stimmen die Klassen darüber ab, wie das Geld verwendet werden soll. „Im Gespräch ist wohl die Einrichtung eines Raumes für die älteren Schüler, das fände ich gut“, sagt die Burgdorferin. Schließlich hat sie selbst die frühere Realschule besucht und einen solchen Raum genutzt.

Wer Kontakt zu John aufnehmen möchte, kann sie über Facebook oder über die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule erreichen und einen Termin für den Direktverkauf vereinbaren.

Von Antje Bismark