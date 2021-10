Ehlershausen

Einen weiten musikalischen Bogen spannt am Sonntag, 31. Oktober, Rieke Könecke an der Orgel der Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen. Dann spielt sie bei einer Fotoausstellung unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, César Franck und anderen, auch zeitgenössischen Komponisten sowie eigene Arrangements – darunter auch ein Queen-Medley.

Die 19-jährige Sievershausenerin studiert an der Musikhochschule Hannover mit Orgel als Nebenfach. Mit zwölf Jahren besuchte sie die Orgelschnuppertage im Kirchenkreis Burgdorf und entdeckte dabei ihre Faszination für die Königin der Instrumente. Sie nahm Unterricht bei Kirchenkreiskantor Martin Burzeya und erhielt ein Stipendium der Landeskirche für die Ausbildung zur D-Orgelprüfung, die sie 2019 ablegte. Außerdem spielt sie Klavier und Tenorsaxofon, interessiert sich aber auch Jazz, Pop und Rock. So entstand die Idee zum „Queen-Medley“ für die Orgel, das sie in Ehlershausen vorstellt.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es gilt die 3-G-Regel.

Von Marie Pinkert