Burgdorf

Die Corona-Pandemie lässt inzwischen Jahresversammlungen wieder zu. Sie verlaufen allerdings anders als gewohnt, um einen möglichst großen Infektionsschutz zu gewährleisten. Das betraf auch die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf, zu der die Mitglieder am Sonnabend in der Fahrzeughalle zusammenkamen. Dabei wirkten sich die Auflagen deutlich aus.

So dauert die Versammlung in der Regel fünf bis sechs Stunden, jetzt verkürzte sich dieser Zeitrahmen auf 90 Minuten. „Das ist die kürzeste Jahresversammlung in 150 Jahren“, sagte Ortsbrandmeister Florian Bethmann. Größter Tagesordnungspunkt waren die Ehrungen und Ernennungen. Es galt die 3-G-Regel. Auf Musik und ein gemeinsames Essen wurde verzichtet. Es gab Einzelbestuhlung und nur drei Ehrengäste. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU), Stadtbrandmeister Dennis-Frederic Heuer und die Feuerwehrausschussvorsitzende Beate Neitzel durften teilnehmen.

Feuerwehr verzeichnet keine Austritte

Bethmann blickte zurück auf eine schwere Zeit für sein ehrenamtlich arbeitendes Team, zu dem mehr als 70 Aktive gehören. „Das Ehrenamt leidet, darum bin ich sehr froh, dass wir keine Austritte zu verzeichnen haben“, sagte er. Das Einsatzgeschehen laufe normal trotz hoher Sicherheitsstandards. „Wir hatten zunächst den ganzen Betrieb zurückgefahren. Nur die nötigsten Prüfungen wurden abgehalten. Seit Ostern gibt es wieder einen geregelten Dienstbetrieb“, sagt der Ortsbrandmeister – froh über eine erste Rückkehr zur Normalität. Sie werde ermöglicht durch die Einhaltung der 3-G-Regel, das Tragen von FFP2-Masken und häufiges Desinfizieren. Im Mai habe es einen Termin für das Feuerwehrteam im Impfzentrum in Hannover gegeben.

Lesen Sie auch: Spendenbereitschaft der Burgdorfer für Fluthelfer ist weiter hoch

Lesen Sie auch: Blaulichtmeile auf dem Burgdorfer Pferdemarkt kommt gut an

Die Freiwillige Feuerwehr Burgdorf trifft sich zur Jahresversammlung in der Fahrzeughalle unter Einhaltung der Corona-Regeln. Quelle: Sybille Heine

Bethmann: Unsere Einsatzkräfte sind fit

Der Ausbildungsdienst habe zwar geruht, es gebe in Burgdorf aber eine hohe Einsatzfrequenz. So sei niemand aus der Übung gekommen, sagte Bethmann und fügte hinzu, 2020 habe es 182 Einsätze gegeben, wobei 51 Personen gerettet werden konnten. Der Ortsbrandmeister zeigte sich erleichtert darüber, dass es möglich war, die Einsatzkräfte für den Betrieb der beiden neuen Feuerwehrfahrzeuge zu schulen. „Das war bitter nötig, die Ausstattung der Fahrzeuge ist hoch technisiert“, sagte Bethmann. „Bei der Handhabung muss Routine entwickelt werden. Wenn ich bei einem Alarm nachts um 3 Uhr aus dem Tiefschlaf komme, muss ich das Material sicher bedienen können.“ Er kann der Corona-Zeit auch Positives abgewinnen. Das Homeoffice habe sich positiv ausgewirkt, weil die Einsatzkräfte bei einer Alarmierung vor Ort waren und nicht im weit entfernten Büro.

Zur Galerie Unter strengen Corona-Auflagen hat die Ortsfeuerwehr Burgdorf ihre Jahresversammlung am Sonnabend organisiert – und verdiente Mitglieder geehrt.

Die Gemeinschaft fehlt in der Pandemie

Leider sei aber nichts mehr wie früher. „Es gibt keine Treffen mehr nach einem Einsatz, nur noch kleine Runden auf dem Hof mit kurzer Verweildauer. Die Gemeinschaft fehlt. Sie ist wichtig für die Motivation und für die seelische Gesundheit der Feuerwehrleute“, betonte Bethmann. Es gebe immer wieder unschöne Situationen bei einem Einsatz. Das Erlebte werde im Team besprochen. So könne verhindert werden, dass psychisch Belastendes, wie zum Beispiel eine Reanimation mitten in der Nacht, ins Private und in die Familien, getragen werde. „Wir sind ein eingeschworener Haufen, die gemeinsame Aufgabe schweißt uns zusammen“, sagte der Ortsbrandmeister. „Wir müssen uns blind aufeinander verlassen können, das ist überlebenswichtig.“ Darum sei die Reduzierung der privaten Kontakte besonders schlimm.

Die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft koste in der Pandemie mehr Mühe, sagte Bethmann. Die Burgdorfer Bevölkerung wiederum verhalte sich aus seiner Sicht oft charmant. Es gebe gelegentlich Kaffee bei einem Einsatz und eine tolle Hilfsbereitschaft, zum Beispiel nach dem Spendenaufruf der Feuerwehr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Lesen Sie auch: Zum Jubiläum erscheint ein Buch über die Feuerwehr

Lesen Sie auch: Wegen Corona: So digital bildet die Feuerwehr Burgdorf ihren Nachwuchs aus

Lesen Sie auch: Blühende Lilien lösen Feuerwehreinsatz aus

Nachwuchswerbung bleibt auf der Strecke

Zwei Nachwirkungen der Pandemie-Zeit kann Bethmann schon jetzt benennen. Die Feuerlöschbrunnen konnten nicht überprüft werden. Der Stau werde jetzt abgearbeitet. Außerdem habe es keine aktive Nachwuchswerbung gegeben. Der Ortsbrandmeister befürchtet, dass sich dieser Umstand in fünf bis zehn Jahren auswirken werde. Noch sehen die Zahlen gut aus. Die Jugendfeuerwehr zählt 20 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr 40.

Der Pandemie zum Opfer gefallen sei in diesem Jahr nicht nur das Zeltlager der Jugendfeuerwehr, sondern auch die 150-Jahr-Feier der Freiwilligen Feuerwehr Burgdorf, meinte Bethmann bedauernd. Im Sommer 2022 soll es eine Nachfeier geben und einen Tag der offenen Tür. Dieser hat eine große Bedeutung für die Öffentlichkeitsarbeit, weiß der Ortsbrandmeister aus Erfahrung.

Das sind die Geehrten und Beförderten

Das Niedersächsische Ehrenzeichen für 25 Jahre erhält Fabian Hennies. Für 40 Jahre werden Ingo Bähre, Dirk Behmann, Lutz Dummer geehrt. Eine Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft im Landesfeuerwehrverband geht an Paul-Max Mühlhausen und Dieter Rode. Helmut Wiedekind senior gehört seit 60 Jahren zum Feuerwehr-Musikwesen, dafür erhält bekommt er eine Auszeichnung vom Landesfeuerwehrverband. Lutz Dummer freut sich zudem über die Silberne Ehrennadel der Stadt Burgdorf.

Jan Fahrenholtz und Max Wickboldt werden als Feuerwehrmann ernannt, Niklas Gottschalk und Alexander Volk als Oberfeuerwehrmann. Jan Kruse ist Hauptfeuerwehrmann. Seine Ernennung als Löschmeister erhielt Tim Nadarzy und als Hauptlöschmeister Marco Henze.

Von Sybille Heine