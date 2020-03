Beinhorn/Stelle

Ein brennendes Auto hat am Sonntag auf der Kreisstraße 112 den Verkehr zwischen Beinhorn und Stelle behindert. Die Alarmierung erreichte die Ortsfeuerwehr in Heeßel und Schillerslage gegen 11.30 Uhr, sie rückten mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräfte zum Einsatzort aus, wie Heeßels Ortsbrandmeister Karten Lübbe sagte. Dort trafen sie auf den Fahrer und die Beifahrerin, die die Rauchbildung bemerkt hatten, an die Seite gefahren und rechtzeitig ausgestiegen waren, bevor das Auto in Flammen aufging. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter Atemschutz mit einem Strahlrohr und mit einem Schaumrohr gelöscht.

Insassen retten sich rechtzeitig vor dem Brand aus dem Auto

Der 52-jährige Fahrer und die 45-jährige Beifahrerin aus dem Raum Hannover wurden nicht verletzt. Das Auto, ein Opel, komplett brannte aus und erlitt einen Totalschaden, die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei konnte keine Spuren einer Fremdeinwirkung feststellen, daher wurde eine Brandermittlung eingeleitet.

Nach dem Löschen sperrten die Einsatzkräfte die Straße zunächst voll, die Feuerwehrleute verdünnten den Löschschaum, um die Straße besser reinigen zu können. Gegen 13 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrkräfte beendet. Danach sicherte die zuständige Straßenmeisterei die Straße und der Verkehr wurde einseitig vorbei geleitet. Die Nacharbeiten zogen sich über mehrere Stunden.

Von Mara-Ann Meeuw