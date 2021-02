Burgdorf

Corona schreckt den Ortsrat von Otze nicht. Das fünfköpfige Gremium will am Donnerstag, 11. Februar, ab 19 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Sporthalle neben der Grundschule zusammenkommen und unter anderem über verschiedene Bahnthemen beraten.

Kurzfristig angesagt hat sich unter anderem die Bürgerinitiative Otze Schiene (Bios), die sich für weniger Bahnlärm im Dorf einsetzt. Deren Sprecher Arnim Goldbach will über die Aktivitäten der Initiative, die im März erneut Zahl und Lärmpegel der durchfahrenden Züge messen will, berichten. Die Stadtverwaltung setzt den Ortsrat ins Bild über den Stand ihrer Gespräche mit der Deutschen Bahn über eine mögliche Beseitigung ebenerdiger Bahnübergänge in Burgdorf. Und auch die geplante Verlängerung der S-Bahnsteige kommt zur Sprache.

Otzer wünschen sich neue Windkraftanlagen

Im Otzer Bruch, südöstlich von Flaatmoor, soll künftig Platz für neue Windkraftanlagen sein. Das wünschen sich im Schulterschluss CDU und SPD im Ortsrat. Joachim Höfner (CDU) und Nele Petrushjanz (SPD) haben dazu einen gemeinsamen Antrag gestellt, das Gebiet als Fläche zur Windenergienutzung auszuweisen – als Beitrag zur Energiewende. Weitere Themen der Sitzung sind der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen im Dorf, die Kindergartenbedarfsplanung und das Ausweisen einer Tempo-30-Zone auf dem Straßenzug Weferlingser Weg, Heeg, Worthstraße und Freiengericht.

Von Joachim Dege