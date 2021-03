Sorgensen/Dachtmissen

In zwei Wochen ist Ostern. Das nahende Fest der Auferstehung Jesu Christi wirft im Stadtbild schon jetzt ganz brauchtumsmäßig seine Schatten voraus – und zwar in Form von bunt bemaltem Osterschmuck und selbst gebastelten Osterhasen, die in Dachtmissen und Sorgensen Passanten und Autofahrer vom Straßenrand her grüßen.

In Dachtmissen geht der aufwendig hergestellte Ostergruß in der scharfen Kurve der Salzstraße auf Höhe des Abzweigs Am Mittelfelds einmal mehr auf das Konto der sogenannten Dacht-Missen, einer Gruppe von 15 Frauen, die regelmäßig Aktionen für Kinder organisieren und das Dorf aufhübschen. Dort grüßen in diesen Tagen fünf aus Baumscheiben gefertigte Osterhasen und ein lässig an einem Mäuerchen lehnender Strohhase die Passanten und alle durchs Dorf fahrenden Autofahrer.

Die städtische Kindertagesstätte grüßt an der Hauptstraße mit Strohhasen und bunten Radkappen-Blumen. Quelle: Joachim Dege

Nicht wenige hielten an, sprängen aus dem Auto und zückten die Handykamera, um das Bild festzuhalten, berichtet Anja Schrader vom gleichnamigen Kartoffel- und Spargelhof im Ort. Die Anregung für das auf Holzpaletten drapierte bunte Hasenensemble hatte sie sich Anfang des Jahres auf einer digitalen Bastepinnwand im Internet geholt. Die anderen Dacht-Missen waren sofort Feuer und Flamme und legten sich ihrerseits ins Zeug.

Dachtmisser Osterschmuck ist eine Gemeinschaftsaktion des Dorfes

Einige sammelten Birkenäste und Moos im Wald für den Boden. Andere kramten ihre Stoffreste für die schmucken Halsbänder der Osterhasen hervor. Ortsvorsteher Jörg Neitzel griff munter zur Säge und schnitt die Baumscheiben und die Holzohren zurecht. Ein einziger Sonnabend genügte, um alles herzurichten. Der Aufbau folgte dann am jüngsten Mittwoch. „Es ist eine Gemeinschaftsproduktion“, erzählt Schrader – und zwar nicht die letzte ihrer Art. So sei bereits jetzt eine Osterüberraschung für die Kinder im Dorf in Vorbereitung.

Diesen Strohhasen haben Kinder der Kita Sorgensen gebastelt. Quelle: Joachim Dege

In Sorgensen besorgten derweil Kinder den Oster- und Frühjahrsschmuck am Zaun vor der Kita, die zurzeit nur eine Notgruppe betreut. Dort erfreuen urig anmutende Strohhasen und fast mannshohe Blumen aus knallgrünen Holzstengeln und bunt bemalten Radkappen die Passanten. Und das schon im zweiten Jahr hintereinander, wie Kita-Leiterin Jana Heinemann berichtet.

Den Osterhasengruß am Ortseingang von Sorgensen hat Sabine Heinemann aufgestellt. Quelle: Joachim Dege

Ihre Mutter Sabine Heinemann legte ebenfalls bastelnd Hand an. Ihr Werk ist am Ortseingang von Burgdorf her kommend zu bewundern. Unterm Willkommensschild sitzt dort ein großer Osterhase. Allerlei Strohgetier grüßt die vorbeirollenden Rad- und Autofahrer, umringt von blühenden Osterglocken und Stiefmütterchen, welche die gelernte Floristin in den Boden eingesetzt hat.

Von Joachim Dege