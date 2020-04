Dachtmissen

Mit einer Osterhasenfamilie laden die Dachtmisser in jedem Jahr zum Osterfeuer ein, das die freiwillige Feuerwehr und ihr Förderverein organisieren. „Das fällt ja nun coronabedingt aus“, sagt Anja Schrader – doch an der Tradition der Hasenfamilie wollten die Dacht-Missen, ein Zusammenschluss von Frauen aus dem Dorf, festhalten. „Wir haben ja das Material ohnehin vorrätig“, sagt sie. Und so gestalteten die Dacht-Missen um Schrader in den vergangenen Tagen die Fußgängerampel in der Ortsdurchfahrt um, ein Hasenvater mit Hut und kariertem Hemd grüßt seitdem ebenso wie seine Frau und das Kind im Korb die Passanten.

„Viele Radfahrer halten an und machen Fotos“, hat Schrader beobachtet. Andere stellten ihre Kinder in das Arrangement und erstellten schnell ein Ostermotiv für die eigene Familie. „Wir wollten andere erfreuen“, sagt Schrader und fügt zufrieden hinzu: „Das ist uns gelungen.“ Noch bis Dienstag besteht die Möglichkeit, den Osterhasen zu besuchen – dann verschwindet er wieder bis zum nächsten Jahr.

Für die Kinder im Ort gibt es aber noch eine besondere Überraschung: Am Ostersonntag startet Annette Schmidt um 10.30 Uhr mit ihrer Ponykutsche eine Rundfahrt durch die Straßen und besucht die Kinder, die an den Gartenpforten warten können. „Sie hat eine Kuhglocke dabei und kündigt ihr Kommen damit an“, sagt Schrader und fügt hinzu, alle Dachtmisser sollten bis etwa 11.30 Uhr die Fenster öffnen und dann Schmidt samt Kutsche und natürlich dem Osterhasen erwarten.

Von Antje Bismark