Burgdorf

Der Startschuss für das neue Einkaufs-, Gewerbe- und Wohngebiet Aue Süd am Ostlandring ist gefallen. Investor Acribo, das mit dem ersten Bauabschnitt beauftragte Bauunternehmen Wassermann und Vertreter der Stadt Burgdorf trafen sich diese Woche auf der Baustelle zum ersten Spatenstich, der den Baubeginn symbolisieren sollte. Die Bagger sind bereits vorgefahren und bereiten die Fundamente für die neuen Verkaufshallen vor.

Acribo investiert mehr als 30 Millionen Euro

Cosima und Thorsten Kröger von der Acribo-Geschäftsführung hatten alle Akteure auf dem Baugelände zusammengerufen, die direkt und indirekt an der Realisierung des ehrgeizigen, mehr als 30 Millionen teuren Projekts beteiligt sind: Bauunternehmer Oliver Dehren von Wassmann und Söhne, Architekt und Planer Philipp Walenta, Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) für den Rat und Bauamtsleiter Andreas Fischer als Vertreter der Stadtverwaltung nahmen jeweils einen Spaten zur Hand und warfen damit Sand in die Luft. Kröger sprach von einem Meilenstein für das „Wohn- und Lebensquartier“, wie er es nannte.

Über dem Aue-Süd-Areal, wo soeben die Bauarbeiten für neue Einzelhandelshallen begonnen haben, dreht sich ein riesiger Kran im Wind. Quelle: Joachim Dege

Die fünf Jahre seit dem Grunderwerb, die Abstimmung mit den späteren Nutzern, die Bauplanung sowie die Überzeugungsarbeit, welche Acribo im Rat und im städtischen Bauamt leisten musste, verglich der Immobilienmanager mit einem Ironman-Triathlon. „So fühlt es sich an.“ Die ersten beiden Disziplinen seien nun geschafft. Mit dem Beginn des ersten Bauabschnitts, der die neuen Hallen für Aldi, Deichmann und Dänisches Bettenlager umfasst, beginne nun noch ein Marathon. Die Hallen sollen nach Aussage von Bauunternehmer Dehren bis Ende März nächsten Jahres stehen.

Die Bagger sind bereits aufgefahren und schaufeln die Fundamentgräben aus für die neuen Einzelhandelshallen am Ostlandring. Quelle: Joachim Dege

Kröger versprach, dass sein Unternehmen nachhaltig bauen lasse. Architekt Walenta attestierte dem Bauherren ein hohes Qualitätsbewusstsein. Auch der spätere Betrieb des neuen Einzelhandelszentrums, Gewerbeparks und Wohnparks mitsamt fünfgruppiger Kita trage dem Klimaschutzgedanken Rechnung. Mithilfe von Erdwärme und Fotovoltaik sei das gesamte Quartier energetisch annähernd autark. Für den zweiten Bauabschnitt, das nach Westen ausgerichtete Seequartier mit 32 Wohneinheiten, liege jetzt die Baugenehmigung vor. Acribo sichte zurzeit noch die vier vorliegenden Angebote von Bauunternehmen. Baubeginn soll noch in diesem Herbst sein.

Aldi, Deichmann und Dänisches Bettenlager werden die ersten sein, die in die neuen Einzelhandelshallen umziehen werden. Quelle: Joachim Dege

Sobald Aldi, Deichmann und Dänisches Bettenlager in die neuen Hallen umgezogen sein werden, sollen die alten Verkaufsflächen dem Erdboden gleich gemacht werden. Der Modediscounter Takko kommt im neuen Handelszentrum nicht mehr unter, die Fleischerei Zimmermann und die Bäckerei Engelke voraussichtlich schon. Der Umzug ist für Sommer nächsten Jahres geplant. Zeitgleich, spätestens im dritten Quartal 2022, soll dann auch die neue Verkaufshalle für das E-Center der Firma Cramer entstehen. Mit dem Bau der neuen Kita mit 105 Betreuungsplätzen soll es Anfang 2022 losgehen.

In Aue Süd arbeiten später 80 bis 100 Menschen

Laut Cosima und Thorsten Kröger haben in Aue Süd, wo sich auch eine Apotheke, Arztpraxen und weitere Dienstleister ansiedeln sollen, später einmal 80 bis 100 Menschen ihren Arbeitsplatz. In den insgesamt 50 geplanten Wohnungen, die Acribo selbst vermieten will, könnten später bis zu 125 Menschen leben.

Bürgermeister Armin Pollehn lobte das integrative Projekt und sagte voraus, dass Aue Süd die Südstadt „sehr positiv verändern“ werde. Der von Innenstadthändlern geäußerten Kritik, dass mit Aue Süd ein Ausbluten der Innenstadt drohe, widersprach er. Aue Süd werde keine Kaufkraft aus der Innenstadt abziehen, versprach der Rathauschef. Es gelte aber, die brachliegenden Potenziale von Burgdorfs Stadtkern endlich zu heben. Ein entsprechendes Konzept dazu liege jetzt vor.

Das Unternehmen Ott Kunststoffe GmbH am Duderstädter Weg ist nach Hannover umgezogen. Die leere Produktionshalle muss nun weichen. Dort soll eine fünfgruppige Kita errichtet werden. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege