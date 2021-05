Otze

Der Sommer lässt noch auf sich warten, doch ein Vorbote ist bereits zu haben: die Erdbeere. Bei den beiden Otzer Erdbeerbauern, Meyer’s Hof und Erlebnishof Lahmann, läuft die Saison auf Hochtouren. Der kalte Frühling hatte den Erntestart teils nach hinten verschoben. In wenigen Tagen können Erdbeerfreunde dann auch selbst pflücken.

Reihe an Reihe hängen die Erdbeeren etwa auf Brusthöhe im Gewächshaus – ein recht ungewöhnlicher Anblick. Seit rund 25 Jahren setzt die Familie Meyer beim Erdbeeranbau auf sogenannte Stellagen. „Die werden jetzt geerntet“, sagt Andi Meyer, der gemeinsam mit seinen Eltern den Hof führt, und begutachtet die roten Beeren.

Freilanderdbeeren sind später reif

Weil sie aber nicht von der Wärme des Bodens profitieren, sind sie hängenden Erdbeeren immer etwas später reif als im klassischen im Gewächshaustunnel. Doch auch sie sind dieses Jahr spät dran, wie auf allen deutschen Erdbeerfeldern. Schuld ist das kalte und nasse Wetter. „Im letzten Jahr konnten wir neun Tage früher ernten“, erklärt Meyer. So ging es bei ihm in diesem Jahr erst am 29. April los.

Erst um den 20. Mai herum begann Carsten Lahmann mit der Erdbeerernte. Er baut sie im Gegensatz zu den Meyers nur auf dem Freiland an, dementsprechend reifen sie länger. Das kalte Wetter mache ihnen jedoch kaum etwas aus, erzählt Lahmann. Nur zwei Tage später als im Jahr zuvor konnte er die ersten Erdbeeren in seinem Hofladen anbieten. Die fehlende Sonne mache vor allem beim Gewächshaus einen Unterschied, erklärt er, auf dem freien Feld dagegen kaum.

Ab Anfang Juni können Erdbeerfans auf dem Feld von Carsten Lahmann in Otze selbst pflücken. Quelle: Elena Everding

Den größten Anteil der Erdbeerernte übernehmen bei Lahmann die Selbstpflücker. Ab Donnerstag, 3. Juni, öffnet der Erdbeerbauer sein Feld an der Burgdorfer Straße am Otzer Ortsausgang Richtung Ramlingen wieder täglich. „Wir unterteilen das Feld in einzelne Bereiche, sodass die Abstandsregeln eingehalten werden“, erklärt er. Auch Meyer’s Hof lässt Erdbeerliebhaber bald selbst aufs Feld, und zwar an der Schillerslager Landstraße zwischen Schillerslage und Burgdorf. „In ein bis zwei Wochen öffnen wir für Selbstpflücker“, sagt Andi Meyer. Der genaue Zeitpunkt hänge vom Wetter ab. Nur weil der Hof seine Freilanderdbeeren in diesem Jahr doppelt – mit Vlies und Folie – vor der Kälte schützte, kann die Ernte pünktlich beginnen.

Die Erdbeeren auf dem Feld sind trotz des kalten Wetters kaum später reif als in den vorherigen Jahren. Quelle: Elena Everding

Erntehelfersituation in diesem Jahr entspannter

Die Erdbeeren, die die beiden Höfe fertig in ihren Hofläden oder Verkaufsständen anbieten, holen ausländische Erntehelfer vom Feld, neben Spargel und anderen Obst- und Gemüsesorten. Nachdem die Pandemie im vergangenen Jahr für chaotische Zustände bei der Anreise der Helfer gesorgt hatte, sei in diesem Jahr alles geordneter abgelaufen, berichten sowohl Lahmann als auch Marion Meyer. „Letztes Jahr hatten viele unserer Erntehelfer aus Polen Angst, nach Deutschland zu kommen, weil hier die Inzidenz damals höher war. Das war in diesem Jahr zum Glück nicht so“, sagt Meyer.

„In diesem Jahr war es fast entspannt, im Vergleich zum letzten“, sagt auch Lahmann, dessen Saisonkräfte aus Bulgarien kommen. Jeweils etwa 15 Erntehelfer sind auf beiden Höfen beschäftigt. Hygienemaßnahmen und zwei Tests pro Woche sollen Infektionen verhindern. Denn: „Ein positiver Fall, und die Saison ist für mich zu Ende“, sagt Lahmann. Dann dürften die Arbeiter nämlich nicht mehr aufs Feld. Auch wenn das alles in diesem Jahr planbarer ist – ein großer Aufwand ist es auch bei der zweiten Ernte während Corona, sind sich die Otzer Hofinhaber einig.

Von Elena Everding