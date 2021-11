Otze

Hundekot nervt. Spätestens, wenn man ihn nach einem Spaziergang durch die Feldmark oder an Straßen unter dem Schuh kleben hat. Und ihn unbemerkt mit in die eigenen vier Wände bringt. Ebenso schlimm: Gefüllte Beutel mit Hundekot, die in Hecken oder gar in Gärten landen. Kein neues Phänomen. Aber eines, das wieder in den Fokus rückt. Denn während der Corona-Pandemie haben vermehrt Menschen den Naherholungswert ihrer näheren Umgebung entdeckt – und andere sich einen Hund angeschafft.

Hundetoiletten wurden aus Kostengründen abgebaut

Das ist nicht nur in der Kernstadt so, sondern auch in den Ortsteilen, dachte sich die Stadtverwaltung. Und so bittet sie die Ortsräte um ihre Meinung zu einem Antrag, den René Arand noch in der vergangenen Wahlperiode als beratendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Liegenschaften und Verkehr gestellt hatte. Demzufolge solle die Stadt in bestimmten Bereichen der Gemarkung Burgdorf Abfallbehälter, sogenannte Hundetoiletten, aufstellen. „Hat die Stadt vor sechs, sieben Jahren nicht Hundetoiletten wieder abgebaut, weil die Kosten zu hoch waren?“ erinnert Gustav-Adolf Buchholz (CDU), dass es solche Hundetoiletten in Burgdorf bereits gegeben habe. „Ja, das stimmt“, bestätigt Bürgermeister Armin Pollehn (CDU).

„Man muss nur einmal mit dem Fahrrad oder zu Fuß durchs Dorf unterwegs sein, dann sieht man die Haufen überall liegen“, macht Otto Raguse (Unabhängige Wählergemeinschaft Otze) deutlich, dass auch Otze nicht ausgenommen ist von der Causa Hundekot. Ob es nicht die Möglichkeit gebe, dass die Stadt einmal alle Hundehalter anschreibe und darauf hinweise, dass sie verpflichtet sind, die Hinterlassenschaften ihrer vierbeinigen Freunde zu entfernen? Schließlich müsse es doch eine Liste geben, in der zumindest diejenigen verzeichnet sind, die Hundesteuer zahlen.

Pilotprojekt Hundetoilette mit der AG Dorf umsetzen

„Ich denke schon, dass es den Menschen zuzumuten ist, die Hinterlassenschaften mit nach Hause zu nehmen und dort über den Hausmüll zu entsorgen“, sagt Raguse. „Ganz so einfach ist das mit dem Anschreiben nicht. Auch wir als Verwaltung müssen uns ja an die Datenschutzrichtlinien halten und können nicht einfach Verzeichnisse für andere Zwecke benutzen“, dämpft Bürgermeister Pollehn Raguses Hoffnung. Doch wolle er auf jeden Fall mal bei der Region Hannover anfragen, was möglich sei.

Mit dem Vorschlag von Ortsbürgermeister Andreas Meyer (CDU) können schließlich alle leben: Er regt an, die AG Dorf mit ins Boot zu nehmen, erstmal eine einzelne Hundetoilette aufzustellen, und nach einer Weile deren Wirksamkeit zu überprüfen. „Dazu müssen wir uns gemeinsam mit der AG einen Standort überlegen.“

Von Sandra Köhler