Der Umbau der Kita in Otze ist nahezu abgeschlossen, lediglich einige Restarbeiten im Außenbereich stehen noch an, sie sollen bis Sommer aber abgeschlossen sein – das teilt jetzt die Stadt Burgdorf mit, die unter dem Arbeitstitel „Otzer Trilogie“ die millionenschwere Sanierung auf dem Areal an der Straße Heeg zusammenfasst. Nach aktuellen Schätzungen haben sich die Baukosten inzwischen wohl auf 13,5 Millionen Euro erhöht. Das teilte jüngst die Verwaltung bei einem Planungstreffen mit Vertretern des Ortsrates sowie der Schulleitung mit.

Mehr noch: Nach Auskunft von Otzes Ortsbürgermeister Andreas Meyer wurde den Vertretern dabei auch mitgeteilt, dass sich die Fertigstellung wohl deutlich nach hinten verschieben wird. Ursprünglich sollte der Anbau an der Schule – aktuell werden die Kinder in Containern unterrichtet – zum Schuljahreswechsel 2023/24 bezugsfertig sein. Genau bis dahin hat die Stadtverwaltung auch die provisorischen Klassenräume gemietet. Im Rathaus wird nun eine Verlängerung ins Auge gefasst.

Wird Anbau erst zum Schuljahreswechsel 2025/26 fertig?

Die Anbauarbeiten an der Kita Otze sind inzwischen abgeschlossen. Bis spätestens Sommer wird noch am Außenbereich gearbeitet. Quelle: Sven Warnecke

Doch nun wird nicht vor dem Schuljahreswechsel 25/26 mit einer Fertigstellung gerechnet, heißt es von Meyer weiter. Er befürchtet mit Blick auf die Entwicklung der Schülerzahlen für Otze ein nicht unerhebliches Platzproblem. Der Ortsrat habe deshalb einmütig eine Anfrage an die Stadtverwaltung gerichtet, um im nächsten Bauausschuss zu dem Projekt die fehlenden Antworten zu erhalten. Die genannte zeitliche Verzögerung bezeichnet der Ortsbürgermeister schon fast als „eine Frechheit“.

Auch die von der Stadt favorisierten Pläne für die marode, 50 Jahre alten Schulsporthalle stoßen nicht nur dem Christdemokraten Meyer auf. Denn das Gebäude soll zunächst abgerissen werden, bevor ein Ersatz entsteht. „Doch was machen in der Zeit die Vereine oder die Kinder beim Schulsport“, fragt der Ortsbürgermeister. Dann müsste in dieser Phase eine Interimslösung geschaffen werden, fordert er. „Und die ist teuer.“

Belastbarer Zeitplan liegt Stadt noch nicht vor

Einen genauen Zeitplan will die Stadt indes nicht nennen. „Ein belastbarer Zeitplan wird nach Vorliegen der Kostenberechnung und Genehmigung des entsprechenden Haushaltes aufgestellt. Die Tendenz geht aber eher dahin, dass zunächst der Erweiterungsneubau fertiggestellt wird, etwas zeitversetzt die Sporthalle, danach Rückbau- und Sanierungsarbeiten am Bestand erfolgen. Das bedeutet, dass sich die Gesamtbauzeit „eher verlängert“, teilt dazu auf Anfrage Stadtsprecher Sebastian Kattler mit.

Ein wie von Meyer befürchtetes Platzproblem sieht die Verwaltung indes nicht. Aktuell lernen nach Rathausangaben dort 143 Kinder in vier Jahrgängen. Nach Berechnungen der Stadt sollen die Schülerzahlen in den nächsten Jahren konstant zwischen 140 und 150 Kindern liegen, teilt Kattler ferner mit.

Verwaltung sieht wegen Verzögerung kein Platzproblem in Schule

Dass sich nun der Zeitplan derart verschiebt, liegt seinen Angaben zufolge auch an der steigenden Komplexität, den zahlreichen Voruntersuchungen, aber auch an der erforderlichen Wirtschaftlichkeitsberechnung. Da diese zumeist von externen Fachleuten begleitet werden, sei das für die Stadt nur schwer zu kalkulieren. „Aber auch Personalveränderungen führen dazu, dass neue Mitarbeiter eingearbeitet werden müssen, was ebenfalls zu Terminverschiebungen führen kann.“

Ortsbürgermeister Meyer führt vielmehr ins Feld, dass die Stadt – speziell die Bauverwaltung – angesichts der vielen kommunalen Projekte möglicherweise schlichtweg überfordert sein könnte. Was ihn auch ärgert, ist die Tatsache, dass die Stadt für den Schulanbau noch keinen Ort auf dem recht enggeschnittenen Grundstück konkret benannt hat. Doch genau das wollen die dortigen Nachbarn schon wissen, wie in der jüngsten Ortsratssitzung deutlich wurde.

Von Sven Warnecke