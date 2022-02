Otze

Es ist still am Sonntagmorgen auf dem Erlebnishof Lahmann in Otze. Nur ein paar schnatternde Gänse tragen etwas zur Geräuschkulisse bei. Was aber nicht zu hören ist: Genau in diesem Moment sitzen auch noch fast 20 Frühstücksgäste in Blickweite. Die Besucher genießen hinter geschlossenen Türen in ihren hintereinander geparkten Wohnmobilen frische Brötchen mit Rührei, Marmelade und Lachs. Ein Blick durch die Fensterscheiben verrät: Es wird ausgiebig geklönt – bei heißem Filterkaffee. Und vereinzelt wird mit Sekt aus Piccolo-Flaschen angestoßen.

Auf dem Erlebnishof Lahmann in Otze wird auch in diesem Jahr wieder das beliebte Wohnmobil-Frühstück serviert. Zum Jahresauftakt haben sich bei Carsten Lahmann sieben Teilnehmer angemeldet. „Sieben Fahrzeuge mit jeweils zwei bis vier Personen: Ein kleines Bistro wäre mit diesen Gästen gut gefüllt“, sagt der 47-Jährige. Der Chef des landwirtschaftlichen Betriebes mit Hofladen, Swinggolfanlage sowie Tagungs- und Gastronomiebereich ist offenbar zufrieden mit der Resonanz.

Angebot war im Lockdown ein Renner

Lahmann hatte die Aktion im Winter 2020 wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen eingeführt. Ein üppiges Frühstück in ländlicher Umgebung, aber doch irgendwie in den eigenen vier Wänden – kontaktlos serviert. Das Angebot entwickelte sich in Lockdown-Zeiten zu einem Renner unter Wohnmobilbesitzern. „Die Leute waren dankbar, dass es trotz geschlossener Gastronomie so ein coronataugliches Angebot gab“, erzählt Lahmann. Im vergangenen Jahr seien an jedem Aktionstag durchschnittlich rund 20 Wohnmobile aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern angereist.

Später dehnte Lahmann das Angebot aus und servierte ein Abendessen für Wohnmobilbesitzer – mit Spargelgerichten aus eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Doch im Winter 2021 wurden Minustemperaturen zum Spielverderber. „Im vergangenen Februar hatten wir für ein Frühstück fast 50 Reservierungen, aber bei Temperaturen um 20 Grad unter Null kamen dann die Absagen“, berichtet Lahmann. Gleichwohl: Bis zum vierten Advent 2021 ging es schließlich im vergangenen Jahr weiter mit der Frühstücksreihe.

Auch neue Gäste kommen zum Auftakt

Zum Jahresauftakt sind jetzt auch Premierengäste gekommen. Elke Jungfer ist mit ihrem Wohnmobil und ihrer 84-jährigen Mutter Helga Melzer aus Wittingen im Landkreis Gifhorn da. Nach ihrer etwa einstündigen Anfahrt sind auf dem Erlebnishof auch ihre Schwester Gundula und ihr Schwager Heiner Duveneck aus Hannover in den Camper eingestiegen. „Ich habe im Internet in einer Wohnmobilgruppe von dem Frühstück gelesen und uns angemeldet“, sagt Jungfer.

Sie zeigt auf eine Frühstücksplatte, die Lahmann mit seinem Bulli zum Wohnmobil gebracht hat, und zählt beeindruckt auf: „Kiwi, Käse, Lachs, Marmelade, Rührei, Würstchen, Milch, Fruchtsaft, Brötchen, Croissants und dazu Kaffee bis zum Abwinken – für 14,90 Euro pro Person“. Als der Filterkaffee in einer Kanne zur Neige gegangen sei, habe Lahmann sofort Nachschub gebracht, schwärmt sie. „Es ist total gemütlich, wir sind unter uns, und nach dem Frühstück gehen wir noch spazieren.“

Elke Jungfer präsentiert eine der Frühstücksplatten. Quelle: Ingo Rodriguez

„Diese Freiheit ist fantastisch“

Nebenan klopft es bei Hilde und Jörg Hoefer aus Burgwedel an der Tür ihres Kastenwagens. Lahmann holt einige Frühstücksplatten aus den Fahrzeugen der Gäste ab. Nur das Geschirr mussten die Besucher selbst mitbringen. „Nachdem die Aktion in der Corona-Zeit begonnen hatte, waren wir fast an jedem Wochenende dabei“, sagt Pensionär Hoefer. Das sei angesichts der geschlossenen Gastronomie eine tolle Abwechslung gewesen. „Einfach auf dem zugewiesenem Platz parken, alles wird coronagerecht serviert – und wir können in Ruhe ohne Masken essen“, beschreibt er die Vorteile. Das Ganze sei wie in den Ferien. Ohnehin sei es ja mit einem Wohnmobil so: „Wir fahren los, haben Toilette und Bett dabei – und dann fahren wir weiter, wenn uns danach ist: Diese Freiheit ist fantastisch“, schwärmt der Mann aus Burgwedel.

Carsten Lahmann (links) kommt mit Hilde und Jörg Hoefer bei einer Kaffee-lieferung ins Gespräch. Quelle: Ingo Rodriguez

„Das ist ganz anders als im Café“

Auch der 55-jährige Karsten Boike und seine Frau Katja Berndt aus Nienhagen im Landkreis Celle sind bekannte Gesichter bei dem Frühstück. Das Angebot sei für sie im Jahr 2020 wegen der Corona-Beschränkungen ein großer Trost gewesen. „Wir hatten uns gerade erst ein Wohnmobil gekauft und durften dann damit wegen der Pandemie nicht verreisen“, erzählt der Diplomingenieur. Es sei damals eine schöne Überraschung gewesen, über eine Zeitungsanzeige von dem Frühstück zu erfahren.

Katja Berndt (links), Edda Frerichs und Karsten Boike klönen bei einem frisch gelieferten Filterkaffee. Quelle: Ingo Rodriguez

Jetzt ist Boike mit seiner Frau und Mutter Edda Frerichs wieder wegen der tollen Atmosphäre gekommen. „Das ist einfach ganz anders als in einem Café und ein toller Ausgleich zu meinem sehr strukturierten Bürojob“, schwärmt auch der Mann aus Nienhagen vom Freiheitsgefühl.

Informationen über das Wohnmobil-Frühstück sind auf der Internetseite www.erlebnishof-lahmann.de zu finden.

Von Ingo Rodriguez