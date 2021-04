Burgdorf

Der Naturschutzbund (Nabu) zeigt sich alles andere als begeistert von Plänen der Stadt Burgdorf, im Otzer Bruch vor den Toren Ehlershausens den Bau neuer Windkraftanlagen voranzutreiben. Nabu-Vorstandsmitglied Dieter Kleinschmidt, der als beratendes Mitglied auch dem Ratsausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau angehört, äußerte sich in der jüngsten Sitzung des Gremiums tief besorgt und riet der Stadt entschieden ab.

Im Feuchtgebiet Otzer Bruch lebt laut Nabu allerhand schützenwertes Getier. Es gebe dort zwar keine Wohnbebauung, sodass sich Menschen von etwaigen Windkraftanlagen nicht gestört fühlen können – wohl aber die Natur, für die Windräder ein „kräftiger Einschnitt“ seien. Immerhin handle es sich um einen Lebensraum für Störche. Bis zu 40 Jungstörche gingen im Otzer Bruch auf Futtersuche. Der Nabu habe seine Bedenken deshalb bereits gegenüber der unteren Naturschutzbehörde bei der Region Hannover zum Ausdruck gebracht, sagte Kleinschmidt.

Otzer Bruch soll nicht länger unter Schutz stehen

Der Otzer Bruch ist aktuell ein Landschaftsschutzgebiet. Die Stadt will erreichen, dass das Gebiet diesen Status verliert. In einer Potenzialflächenanalyse will die Stadt von einem Fachbüro zudem alle Gebiete im Stadtgebiet ausfindig machen, die sich für die Windkraftnutzung eignen.

Das von Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) ausgegebene Credo lautet: Ohne Windenergie könne die Energiewende nicht gelingen. Der Umweltausschuss des Rates fasste auf Initiative des Otzer Ortsrats bereits im März einstimmig den Beschluss, den Otzer Bruch als Standort einzubeziehen und auf seine Eignung hin zu prüfen. Kleinschmidt hatte krankheitsbedingt an dieser Sitzung nicht teilnehmen können.

Von Joachim Dege