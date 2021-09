Otze

Die Otzer Kartoffelwoche entfällt in diesem Jahr – allerdings nicht ganz. „Die Otzer Vereine und Verbände wollen nicht auf das lieb gewordene Event verzichten“, erklärt Carl Hunze vom Organisationsteam und haben deswegen eine kleine Festwoche organisiert.

Die Otzer Woche beginnt am Sonntag, 19. September, um 9.15 Uhr am Lindenbrink mit einer Radtour ins Erdölmuseum Wietze. Eine Strecke ist etwa 30 Kilometer lang. Die Radfahrer legen auf dem Hin- und Rückweg eine kurze Pause ein, mittags grillt die Gruppe auf dem Museumsgelände. Eine Anmeldung ist notwendig bei Hartmut Jung per E-Mail an hartmut.jung@htp-tel.de oder unter Telefon (05136) 86782. Der Eintritt ins Museum kostet 5 Euro.

Alle Jungen und Mädchen sind für Dienstag, 21. September, zu einem Laternenumzug durch den Ort eingeladen. Sie treffen sich um 19.30 Uhr am Lindenbrink. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, allerdings gibt es aus Gründen des Infektionsschutzes keine Bewirtung und kein gemütliches Beisammensein nach dem Rundgang.

Historische Ortsratssitzung beschäftigt sich mit Neubauten

Über die Erweiterung der Grundschule Otze mit Mensa und Sporthalle informiert die Stadt die Politiker und Besucher der historischen Ortsratssitzung, die am Donnerstag, 23. September, um 19 Uhr auf dem Lindenbrink beginnt. Auf der Tagesordnung stehen zudem eine Diskussion und ein Beschluss über den Bebauungsplan Kapellenweg, der sich auf zwei derzeit unbebaute Grundstücke bezieht. Für sie gibt es aktuell kein Baurecht, dieses will die Verwaltung nun schaffen.

Der Beschlussvorschlag bezieht sich nach Mitteilung der Stadt allein auf den Umstand, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll. „Welches Ausmaß die Bebauung haben soll und mit welcher baulichen Ausgestaltung die Gebäude angeordnet werden sollen, wird bei weiteren Sitzungsvorlagen in einer der kommenden Sitzungen diskutiert, sobald ein entsprechender Entwurf als Vorschlag der Verwaltung vorliegt“, heißt es in der Drucksache.

Während der Ortsratssitzung – etwa zwischen 18.30 und 21.30 Uhr – erhalten die Teilnehmer Getränke und Gegrilltes. Eine Anmeldung für die Sitzung ist nicht erforderlich.

Der Sonntag, 26. September, beginnt um 10.30 Uhr mit dem Erntedank-Gottesdienst auf dem Lindenbrink, den Pastorin Dorothea Wöller und der Posaunenchor gestalten. Im Anschluss, gegen 11.20 Uhr, ist ein gemeinsames Mittagessen geplant. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen auf dem Lindenbrink – solange der Vorrat reicht. Für beide Veranstaltungen müssen sich die Teilnehmer nicht anmelden.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass für alle Aktivitäten die 3-G-Regel gilt: Die Teilnehmenden müssen demnach entweder eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben, eine Infektion überstanden haben oder einen aktuellen Test mit einem negativen Ergebnis vorlegen. „So können wir unbedenklich feiern“, heißt es in der Einladung.

Von Antje Bismark