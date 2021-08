Otze

Zum Kaffeetrinken mit frischem Zucker- und Mandelkuchen lädt der Verein „Otzer Vereine und Verbände“für Sonntag, 22. August, ab 14.30 Uhr auf den Backhausplatz ein. Damit kehrt wieder das Leben in das historische Fachwerkensemble mitten in dem Burgdorfer Ortsteil zurück. „Wir wollen es mal versuchen – in der Hoffnung, dass es uns gelingt, mit Ihnen und euch einen gemeinsamen Nachmittag zu verbringen, was uns durch Corona bislang nicht möglich war“, sagt Vereinsvorsitzender Carl Hunze.

Diese Corona-Regeln gelten

Weil die Pandemie aber noch nicht beendet ist, gelten an dem Kaffeenachmittag die Corona-Regeln. Zutritt hat nur, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist, entsprechende Belege sind vorzulegen. Wer auf dem Gelände unterwegs ist, muss eine medizinische Mund-Nasen-Maske tragen, diese darf nur am Sitzplatz abgenommen werden.

Für das erste gesellige Beisammensein seit langer Zeit, bei dem nicht nur Otzer willkommen sind, wird der Ofen im alten Backhaus angeheizt – zum Backen des Zucker- und Mandelkuchens. Für die Kinder gibt es zudem Waffeln. Für Musik ist laut Hunze ebenfalls gesorgt.

Von Anette Wulf-Dettmer