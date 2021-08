Burgdorf

Deutlich kleiner als bisher fällt beim Pferde- und Hobbytiermarkt am Sonnabend, 21. August, die Blaulichtmeile aus, bei der sich Polizei und ehrenamtliche Retter den Besuchern vorstellen. Coronabedingt verzichtet die freiwillige Feuerwehr nach Aussage von Ortsbrandmeister Florian Bethmann auf eine Fahrzeugschau, stattdessen informieren die Brandbekämpfer an einem kleinen Stand über ihre Arbeit.

Mit zwei Fahrzeugen rollt das DRK an, wie Vereinschef Gero von Oettingen ankündigt. Auch die Rotkreuzler beobachten die Corona-Entwicklung und stellen sich mit ihrer Präsentation darauf ein. Als Ansprechpartner steht an dem Tag zudem der Präventionsbeauftragte der Polizei Burgdorf, Uwe Bollbach, zur Verfügung. „Wer immer eine Frage hat, kann mich gern kontaktieren“, sagt der Polizist, der mit einem Streifenwagen zur Blaulichtmeile kommt – in dem sich Informationsmaterial zu unterschiedlichen Fragestellungen wie Enkeltrick und Schockanrufe befinden. Gleichwohl, betont Bollbach, gehe es nicht ausschließlich um Prävention, sondern darum, die Fragen von Besuchern zu beantworten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erstmals dabei sind nach Aussage von Oettingens die Rettungshundestaffel und die Bundespolizei, deren Beamte die Blaulichtmeile vor zwei Jahren besucht haben. „Das hat ihnen so gut gefallen, dass sie sich jetzt beteiligen möchten“, sagt der DRK-Chef, nach dessen Angaben das Technische Hilfswerk nach den Fluteinsätzen im Ahrtal nun pausiert. Die Blaulichtmeile öffnet – wie der gesamte Pferdemarkt – von 8 bis 13 Uhr.

Lesen Sie auch: Ohne die Brüder Leinemann gäbe es keinen Pferdemarkt

Diese Aktionen erwarten die Besucher außerdem

Bei der Ausstellung „Historisches Handwerk“ gibt es einen Einblick in die frühere Vielfalt handwerklicher Tätigkeiten. Daran beteiligt sind der Holzschnitzer Dirk Beisert, Besenbinder Horst Eggelmann, Korbmacher Hans Müller, Drechsler Lothar Ostheider, Marmeladenkocherin Karina Rudnick, Seiler Waldemar Kutzner und Seifenmacher Klaus Jähnig. Schmiedekunst in Aktion zeigt der Kunstschmied Falk Laxander. Der Kuhbetrieb von Heike Kläke ist mit einem Käsestand dabei.

Die jüngsten Pferdemarktbesucher lädt das JohnnyB. im Kinderzelt zum Schnupperzirkus ein. Die Jungen und Mädchen testen ihr Talent dort im Einradfahren, Jonglieren, Tellerdrehen und im Rola-bola-Balancieren. Zudem erleben die Passanten ab 11 Uhr beim City-Samstag einen Stelzen-Walkact mit Art Tremondo, die die Kunst des akrobatischen Stelzenlaufens in absoluter Perfektion beherrschen.

Von Antje Bismark