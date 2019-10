Burgdorf

Die katholische St.-Nikolaus-Gemeinde will ein Zeichen gegen rechten Terror und Antisemitismus setzen. Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle ruft sie alle demokratischen Kräfte aus Burgdorf zu einer Solidaritätskundgebung am Eingang des jüdischen Friedhofs an der Uetzer Straße auf. Die Kundgebung beginnt am heutigen Montag, 14. Oktober, um 18 Uhr.

„Vielleicht hat jetzt auch der Letzte in diesem Land begriffen, dass nach dem Angriff auf eine Synagoge in Halle und dem Tod zweier Menschen der Antisemitismus keine Randerscheinung mehr ist“, sagt Wolfgang Obst, Sprecher der Pfarrgemeinde und Ehrenratsherr der Stadt Burgdorf. Er findet es beschämend und erschreckend zugleich, dass Juden in Deutschland nach den Schrecken der Nazizeit wieder um ihr Leben fürchten müssen.

Kritik übt Obst an den Sicherheitsbehörden. Obwohl man wisse, dass Juden und deren Einrichtungen in Deutschland gefährdet sind, habe man die Synagoge in Halle nicht besser geschützt. „Der Rechtsextremismus muss mit aller Härte des Gesetzes bekämpft werden. Die Gangart der Sicherheitsbehörden muss härter werden“, fordert Obst. Unsere Demokratie lebe vom Engagement, sagt er. Jetzt sind nach seiner Ansicht Courage und Solidarität mit den jüdischen Mitbürgern gefordert. Nicht nur am 9. November, sondern tagtäglich.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller