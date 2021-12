Burgdorf

Eine heftige Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Tierbedarfsmarkts an der Uetzer Straße hat sich am Freitag gegen 4 Uhr ein Pärchen aus Lehrte geliefert. Ein Anwohner bemerkte den Streit und alarmierte wegen der Eskalation die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen nach Aussage einer Polizeisprecherin den 22-Jährigen und seine zwei Jahre jüngere Partnerin an. Mehr noch: Neben den beiden parkte ein roter VW Golf mit deutlichen Unfallspuren. So waren nach Polizeiangaben unter anderem die Windschutzscheibe und der vordere rechte Reifen beschädigt.

Die Beamten wollten den Sachverhalt aufnehmen und stellten dabei fest, dass beide Personen Alkohol konsumiert hatten. Der 22-Jährige stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Bei der Befragung verstrickte sich das Duo in Widersprüche, wie die Schäden am Auto entstanden waren – und die Beteiligten, so die Sprecherin, reagierten immer aggressiver. Letztlich widersetzte sich die 20-Jährige den Polizisten und beleidigte sie.

Paar kassiert etliche Anzeigen

Deshalb musste das Paar mit zur Wache, wo beide eine Blutprobe abgeben mussten. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 22-Jährige keinen Führerschein besitzt und ihn deshalb ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet. Außerdem leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die beiden nach Hause gehen. Den beschädigten VW Golf holte ein Abschleppunternehmen ab.

Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Lehrter mit dem Auto einen Unfall im Bereich der Steinwedeler Straße verursacht hatten und geflüchtet waren. Derzeit laufen die Ermittlungen, ob sie zuvor einen Einbruch verübt und dabei mehrere Bierkisten der Marke Budweiser gestohlen hatten. Diese fanden sich sowohl im Golf als auch auf dem Parkplatz.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei jetzt Zeugen, die die Fahrt des VW beobachtet haben oder die Hinweise zu den Bierkisten geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 melden.

Von Antje Bismark