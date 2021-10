Burgdorf

„Singen macht Spaß, singen tut gut“ – so heißt es in einem bekannten Lied, das auch der Volkschor Burgdorf gerne zum Besten gibt. Im vergangenen Corona-Jahr war das aber nur selten möglich. Die Mitglieder des Chores konnten wegen der Pandemie nur zwölfmal zu Proben zusammenkommen. Die Vorsitzende Nadja Hohmann habe den Volkschor allen Widrigkeiten zum Trotz erfolgreich durch das schwierige Jahr manövriert und gute Arbeit geleistet, finden die Mitglieder. Sie bestätigten ihre Vorsitzende in der Jahresversammlung nach der Sommerpause im Amt.

„Ich bin froh, dass wir schnell ein Hygienekonzept erstellt haben, vom JohnnyB. einen größeren Raum bekamen, und unsere Mitglieder schnell Routine mit all den Regelungen bekamen“, sagt Hohmann über die Situation während der Pandemie. Schon seit Juni dieses Jahres probt der Volkschor nun wieder. Das sei auch der Tatsache zu verdanken, dass alle Mitglieder des Chores geimpft seien und das Hygienekonzept strikt befolgten. So konnte auch die Mitgliederversammlung wieder stattfinden. Dem Vorstand war es ein Herzensanliegen, die Veranstaltung in Präsenz abzuhalten. „Online wäre bei uns nicht akzeptabel gewesen“, sagt Birgit Rode, stellvertretende Vorsitzende im Verein.

Das 125-jährige Jubiläum steht an

Der 1897 gegründete Volkschor blickt bereits gespannt auf das nächste Jahr. Dann feiern die Sängerinnen und Sänger ein Jubiläum. Der Volkschor wird 125 Jahre alt. „Das wollen wir, soweit Corona es zulässt, mit einem großen Jubiläumskonzert begehen“, kündigt Hohmann an. Dieses Konzert soll am 23. Oktober 2022 stattfinden. Der Vorstand will dazu mehrere Chöre aus dem Umland einladen. Auch Kinderchöre sollen dabei sein. Jedes Gesangsensemble soll im Konzert die Möglichkeit zu einem viertelstündigen Auftritt haben, so die Idee.

Die Pandemie hatte auch negative Auswirkungen auf die Mitgliederanzahl des Volkschores. Ein Drittel der Mitglieder sei dem Verein verloren gegangen, beklagt Hohmann. Vor allem die Männerstimmen seien mittlerweile sehr schwach aufgestellt. Daher sucht der Chor dringend nach neuen Mitgliedern und vor allem nach Sängern. Das Repertoire umfasst Volkslieder, ältere und neuere Schlager sowie Lieder aus dem Popbereich und Operettenmelodien.

Die Proben des Burgdorfer Volkschors unter Leitung von Chiara Ducumble sind immer dienstags von 19.15 bis 20.45 Uhr im großen Saal des Jugendkulturhauses JohnnyB. an der Sorgenser Straße. Weitere Auskünfte gibt die Vorsitzende Nadja Hohmann unter Telefon (05136) 8049700.

Von Max Baumgart