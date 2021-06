Burgdorf

„Raketenflug ins Weltall“ sind die Kinderferientage der evangelischen Kirchengemeinde St. Pankratius in Burgdorf überschrieben. Von Montag bis Freitag, 23. bis 27. August, können Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren Abenteuer erleben, wenn es „mit Detektivin KiKi und Fledermaus Barnabas mit der Rakete ins Weltall geht“, kündigt Diakonin Wanda Gödeke an. Sie wird gemeinsam mit Merle Staab vom Kirchenvorstand, der angehenden Diakonin Svenja Leppin und ehrenamtlichen Teamern die Kinder täglich von 8.30 bis 15 Uhr auf dem Gelände und in den Räumen des Gemeindehauses in der Gartenstraße 28 betreuen. Eine Frühbetreuung sei ab 8 Uhr möglich, erklärt Gödeke. Die Teilnahme an den Ferientagen kostet 10 Euro.

So können Sie sich anmelden

„Am Sonnabend, 28. August, bereiten wir mit den Kindern zusammen einen Familiengottesdienst vor“, nennt Gödeke bereits einen festen Programmpunkt. Dieser wird am nächsten Tag auf der Wiese vor dem Gemeindehaus Lippoldstraße 15 gefeiert. Eltern können ihre Kinder für die Ferientage ab sofort online unter www.pankratius.de anmelden. Das Angebot richtet sich an alle Kinder in Burgdorf und den umliegenden Ortschaften.

Von Anette Wulf-Dettmer