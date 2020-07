Burgdorf

Seit fast 30 Jahren leben Thomas Giller, Thomas Kraft, Hildegard und Reinhard Mackewitsch an der Norderneystraße, dem Baltrum- und Borkumweg – durchaus gern und zufrieden. Doch inzwischen zeigt sich, dass die damaligen Fahrbahnen der sogenannten Inselstraßen nicht mehr den heutigen Anforderungen genügen und Straßenborde sowie Grünanlagen zunehmend unter großen Fahrzeugen leiden, die durch das Wohngebiet fahren.

Inzwischen suchen die Anwohner politische Unterstützung, unter anderem haben sie jetzt öffentlich im zuständigen Verkehrsausschuss auf die Probleme hingewiesen. Bei einem Ortstermin im Bereich Norderneystraße/Baltrumweg zeigt Thomas Giller das aus seiner Sicht drängendste Problem: Autofahrer nutzen den Grünstreifen entlang der Norderneystraße als zusätzlichen Parkplatz. Zum einen, sagt Giller, reiche der Parkraum am medizinischen Versorgungszentrum nicht aus. Zum anderen seien Anlieger oder Besucher der Mehrfamilienhäuser mitunter zu bequem, ihre Fahrzeuge entweder in den Tiefgaragen oder auf dem Parkplatz am Ende der Straße abzustellen und dann zu Fuß zu den Wohnungen zu gehen.

Anzeige

Poller sichern Grünstreifen an der Norderneystraße

Diese Einschätzung teilt auch die Verwaltung, wie Tiefbauamtsleiter Rainer Herbst sagt: „Wir werden entlang der Fahrbahn einige Poller oder Kniezäune aufstellen, sodass Autofahrer ihre Wagen nicht mehr dort abstellen können.“ Einen Zeitpunkt könne er noch nicht nennen, fügt er hinzu. Die Kosten übernehme die Verwaltung.

Weitere HAZ+ Artikel

Wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung indes macht Herbst den Anliegern der Spielstraßen wie dem Baltrumweg. Sie wünschen sich, wie Hildegard Mackewitsch sagt, dass die Stadt die auf der Fahrbahn markierten Parkbuchten verlegt oder noch besser ganz beseitigt. Denn die Historie reiche bis Ende der Neunzigerjahre zurück, sagt Herbst. Seinen Angaben zufolge hatte Burgdorf im Baugebiet Mönkeburg 6 zunächst eine Tempo-30-Regelung für die 4,30 Meter breiten Straßen festgelegt.

Lastwagen beschädigen Straßenborde und Grünstreifen

Dann aber forderten Anwohner des Juistweges für alle Stichstraßen einen verkehrsberuhigten Bereich und begründeten dies unter anderem mit zu langen Bremswegen, Tempoüberschreitungen und dem fehlenden Fußweg. Die Stadt folgte dem Wunsch und richtete – gemäß einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung – insgesamt 20 Parkplätze mit einer Breite von jeweils zwei Metern ein. „Damit reicht die Fahrbahn nicht mehr aus, die großen Fahrzeuge weichen auf den Grünstreifen aus und beschädigen den zunehmend“, sagt Reinhard Mackewitsch. Er und seine Mitstreiter könnten sich deshalb auch an den Stichstraßen Poller vorstellen, die das Überfahren des Rasens verhindern.

Das lässt sich nach Aussage Herbsts an der Stelle aber nicht realisieren: Die Durchfahrt für Feuerwehr und Rettungswagen wäre damit behindert. Deshalb schlägt die Verwaltung nun drei Varianten vor, über die die Kommunalpolitiker nun abstimmen müssen. So könnten die Parkplätze auf der Fahrbahn zurückgebaut und auf die Grünfläche verlegt werden. Die Kosten liegen bei 22.000 Euro, davon haben die Anlieger 16.500 Euro zu tragen, wie es in der Drucksache heißt.

Am Borkumweg haben Autofahrer die Grünstreifen bereits so oft überrollt, dass dort nichts mehr wächst. Quelle: Antje Bismark

Anwohner wollen keine weiteren Straßenausbaubeiträge zahlen

Bei der zweiten Variante duldet die Verwaltung die jetzige Situation, bessert die Schäden regelmäßig aus und lässt von der Region das Tempo kontrollieren. Und die dritte Variante sieht schließlich vor, die Spielstraßenregelung aufzuheben und das Wohngebiet in eine Tempo-30-Zone zurückzuwandeln. Dann würden die Parkplätze aufgehoben, Autos müssten auf privaten Grundstücken und den öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden.

Geht es nach den Anwohnern, dann wollen sie die Spielstraßen behalten. Allerdings fehle ihnen das Verständnis, dass sie für neue Parkbuchten bezahlen sollen. „Wir haben damals für die Erschließung gezahlt, jetzt geht es ja um den Erhalt des Zustandes“, sagt Kraft – er fordert zudem, dass die Stadt am Ende der Norderneystraße das Spielstraßenschild versetzt: „Wer hier in den Borkumweg einbiegt, sieht das nicht und denkt, dass Tempo 30 endet und er schneller fahren kann.“ Herbst sagt dafür eine Prüfung zu.

Von Antje Bismark