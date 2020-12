Burgdorf

Das Weihnachtsgeschäft endet für das Team von der Georg Parlasca Keksfabrik alljährlich in der 36. Kalenderwoche – also etwa um den 4. September, wenn sich private Bäcker noch längst nicht überlegt haben, welche Köstlichkeiten sie für ihre Verwandten und Freunde zubereiten wollen. „Im Sommer riecht es bei uns nach Spekulatius, aber ab Mitte September geht alles an den Handel“, sagt Geschäftsführer Georg Parlasca. Und dann richtet sich die Produktion wieder an jenem Gebäck aus, das der Unternehmer als „Jahresgebäck“ bezeichnet.

Wobei: Gerade nach den guten Vorsätzen in der Silvesternacht liegt für viele Menschen am Anfang eines Jahres der Fokus auf dem Abnehmen. „Deshalb gibt es im Handel viele Aktionen für unsere Proteinriegel, die eine kohlenhydratarme Ernährung ermöglichen“, sagt Parlasca – die Schlankmacher werden deshalb bis Ende Dezember ausgeliefert. Für den Unternehmenschef dienen die Proteinriegel zugleich als gutes Beispiel, um den Erfolg zu erklären, den Parlasca mit einer Neuausrichtung vor einem Vierteljahrhundert aus eigener Kraft geschafft hat.

Kekse am laufenden Band: Parlasca produziert - im Gegensatz zu vielen Burgdorfer Familien - schon seit dem Spätsommer kein Weihnachtsgebäck mehr, sondern Genuss für jede Jahreszeit. Quelle: privat

Drei Monate zwischen dem Trend und dem Genuss

„Damals war klar, dass wir als kleines Unternehmen nicht mit den großen konkurrieren können“, sagt Georg Parlasca. „Wir haben uns deshalb bewusst Nischen gesucht, die wir bedienen, weil sie für große Hersteller einfach zu klein sind.“ Veganes Gebäck, Kekse für Babys und Kleinkinder mit unterschiedlichem Zuckeranteil, Bio-Produkte, Proteinriegel – all das findet sich in der Produktion an der Straße Vor dem Celler Tor. Dabei gehe die Suche nach neuen Ideen und Produkten permanent weiter: „Aktuell beschäftigen wir uns mit 200 Projekten, und jede Woche schließen wir 15 bis 20 ab, ehe die nächsten kommen“, sagt der Geschäftsführer. Ein Trend in den kommenden zehn Jahren könnten für ihn durchaus Insektenkekse sein.

Zwei junge Mitarbeiter scannten fortlaufend die Märkte nach neuen Geschmacksrichtungen: Riegel? Waffel? Spritzgebäck? Schokoladenglasur? Oder Cookie mit Nüssen? Drei Monate lägen zwischen dem Aufspüren des Trends, der Umsetzung, der Auslieferung des Produktes und der Information an den Kunden.

„Der vermeintliche Nachteil vor 25 Jahren, als kleiner Betrieb am Markt nicht langfristig bestehen zu können, entpuppt sich inzwischen als großer Vorteil“, sagt Georg Parlasca. Gleichzeitig weiß er, dass sich längst nicht jeder Trend durchsetzt und es manchmal länger dauert, bis die Kunden das fertige Produkt kaufen können.

Gut 100 Beschäftigte arbeiten am Firmensitz

Auch dafür nutzt der Firmenchef die Proteinriegel als Beispiel: Mehrere Jahre dauerte es bis zur heutigen Produktreife. „Proteine haben ein schwieriges Backverhalten, sie ziehen Wasser und schimmeln dann sehr schnell“, sagt der Fachmann. Inzwischen aber wisse sein Unternehmen, wie es bestens klappe mit der Haltbarkeit und dem Geschmack.

Darauf achten inzwischen gut 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen viele über viele Jahre im Betrieb seien und die Parlasca als Industriekaufleute, Techniker und Lageristen selbst ausbilde. „Die Suche nach Mitarbeitern ist schwieriger geworden, zumal wir den Anspruch haben, dass sie mitdenken sollen.“ Aber: Das Unternehme investiere viel Zeit und Arbeit in die Nachwuchssuche und habe es immer geschafft, genügend Beschäftigte zu finden.

Sie sollen auch in Zukunft am Burgdorfer Standort arbeiten, an dem sich seit 1967 der Firmensitz befindet. Dringend benötigte Fläche für eine Erweiterung hat Parlasca bereits gekauft, die ursprünglich geplante Lagerhalle allerdings soll dort nicht entstehen. „Der Platz ist dafür viel zu wertvoll“, sagt der Geschäftsführer, nach dessen Angaben die Planungen jetzt wieder auf Null gesetzt wurden. „Wir denken über eine neue Nutzung nach“, sagt er und fügt mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf sein Unternehmen hinzu, dass er sich trotz der Einbußen nicht beklagen wolle und dürfe.

Diese ergäben sich vor allem daraus, dass die Konsumenten deutlich weniger unterwegs seien und damit auch Außer-Haus-Verkauf gesunken sei. „Betroffen sind zum Beispiel Portions- und Babyriegel, aber inzwischen sind wir auch dort wieder auf einem guten Weg.“

Von Antje Bismark