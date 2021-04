Burgdorf

Alle Parteien bereiten sich zurzeit intensiv auf die Kommunalwahl im Herbst vor. Am 12. September entscheiden die Burgdorfer, wie sich in der nächsten Wahlperiode Rat und Ortsräte zusammensetzen. Noch sind die Kandidatenlisten und die Programme, mit denen sie in den Wahlkampf ziehen wollen, nicht beschlossen. Am weitesten fortgeschritten sind die Grünen, die schon Mitte April das Thema Personal und bis Ende Mai ein Zehn-Punkte-Wahlprogramm in trockenen Tüchern haben wollen.

Das ist der Stand bei der CDU

Die Christdemokraten sind zurzeit „mächtig am Telefonieren“. Es gehe darum, Menschen zu überzeugen, in der CDU politisch mitzuarbeiten und sich für ein Mandat zur Verfügung zu stellen, sagt Parteichef Oliver Sieke. Seine bevorzugte Zielgruppe seien Frauen um die 40 Jahre aus der Kernstadt. Diese zu überzeugen, sei allerdings nicht einfach, weil die Frauen als Familienmanagerinnen häufig die Kinderbetreuung übernehmen wurden und die zusätzliche Belastung eines Mandats deshalb scheuten, so Sieke. Gleichwohl strebe die CDU ein Drittel weibliche Kandidatinnen an: „Frauen laufen bei uns offene Türen ein.“

Die CDU will ihre Kandidatenlisten spätestens bis zum 26. Juni beisammen haben. Bis dahin soll auch das Wahlprogramm in Workshops mit den Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt sein. Die erste Hälfte des Personals habe die CDU bereits sicher, sagt Sieke. Ziel sei es, im Herbst als stärkste Fraktion in den Rat einzuziehen. Die Mitglieder der zurzeit neunköpfigen Fraktion wollten bis auf eine altersbedingte Ausnahme weitermachen. Die CDU werde sich die Innenstadtentwicklung und die Digitalisierung sowie den Klimaschutz auf die Fahnen schreiben, kündigt Sieke an.

SPD will sich für Innenstadthandel einsetzen

Ein klimaneutrales Burgdorf und die Sicherstellung des Überlebens des Innenstadthandels nach der Corona-Pandemie haben sich die Sozialdemokraten vorgenommen. Die SPD trete mit dem Anspruch an, nach der Wahl erneut die Ratsmehrheit mit zu stellen, sagt Parteivorsitzender Ahmet Kuyucu, der selbst auch wieder in den Rat will. Die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten sie weit gediehen. Mit der Akquise habe die SPD bereits im vergangenen Jahr begonnen und „eine gute Mischung“ hinbekommen. Einige der „alten Hasen“ verabschiedeten sich aus der Ratsarbeit. Dafür habe man neue, engagierte Mitstreiter hinzugewinnen können.

Ende April – der Termin steht noch nicht fest – will Kuyucu die Mitglieder zu einer Hybridversammlung einladen. In einer Videokonferenz sollen sich dann alle Kandidaten der Basis vorstellen. Die Parteimitglieder können dann im Parteibüro, wo eine Urne aufgestellt werde, ihr Votum abgeben. Sobald die Listenaufstellung erfolgt sei, will die SPD auch ihr Wahlprogramm veröffentlichen. Flyer und Plakate würden gerade bestellt. Man werde aber auch intensiv die sozialen Medien nutzen im Wahlkampf, kündigt Kuyucu an.

Lesen Sie auch: Das müssen Sie zur Kommunal- und Bundestagswahl in Burgdorf wissen

Grünen arbeiten an Zehn-Punkte-Plan

Die Ökopartei trotzt nur so vor Selbstvertrauen nach den jüngsten Wahlerfolgen. Die Vorbereitungen auf den Kommunalwahlkampf laufen laut Parteichef Jens Palandt „mit Vollgas“. Der Ortsverein wachse langsam aber stetig. Inzwischen hätten die Grünen in Burgdorf 49 Mitglieder. Am Sonnabend, 17. April, werde man diese im Stadion hinter dem Gymnasium unter dem Tribünendach versammeln und die vorbereitete Kandidatenliste verabschieden. Von vornherein sei es das Ziel der Part gewesen, ein halbes Jahr vor dem Wahltermin personell aufgestellt zu sein.

Aktuell haben die Grünen vier Ratssitze. „Wir gehen davon aus, dass wir deutlich stärker werden“, sagt Palandt, der sich selbst auch um ein Mandat bemüht. Ende Mai, Anfang Juni wollten die Grünen dann auch programmatisch so weit sein, um in den Wahlkampf einsteigen zu können. Man habe einen Arbeitskreis zur nachhaltigen Innenstadtentwicklung gegründet und wolle außer mit dem Klimaschutz weitere zehn Schwerpunkte benennen, auf denen Burgdorf vorankommen soll. Die Wahlkampfmaterialien seinen bereits bestellt.

Das ist der Stand bei der Wählergemeinschaft

Die Wählergemeinschaft, in der inzwischen die Freien Burgdorfer aufgegangen sind, strebt nach Darstellung ihres für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Vorstandsmitglieds Rüdiger Nijenhof drei plus x Ratsmandate an. Zurzeit stellt die WGS zwei Ratsmitglieder, die Freien Burgdorfer drei – die Freien waren aus zwei ehemaligen CDU-Ratsherren und einem Ex-Linken hervorgegangen, um sich der SPD-geführten Mehrheitsgruppe anzuschließen. Ratsurgestein Kurt-Ulrich Schulz hat bereits seinen Rückzug angekündigt. Pausieren will dem Vernehmen nach auch Ratsherr Niklas Gottschalk.

Die Kandidatenliste ist laut Nijenhof noch nicht vollständig, weil es in der Pandemie schwer möglich sei, auf potenzielle Bewerber zuzugehen. Noch sei die WGS auf der Suche, um möglichst in allen Ortschaften mit Kandidaten vertreten zu sein. Am Wahlprogramm, das sich um die Themen Verkehr und Stadtentwicklung, Barrierefreiheit, Ehrenamt, Familie und Feuerwehr ranke, arbeite die WGS seit Oktober in einem siebenköpfigen Team. Was davon priorisiert werde, stehe noch nicht abschließend fest.

FDP fordert Innovationen

„Ich trete wieder an“, macht Karl-Ludwig Schrader, Vorsitzender des einflussreichen Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) seine Ambitionen klar. Die Liberalen sind aktuell mit zwei Mandatsträgern im Rat. Das genügt ihnen nach Aussage von Parteichef Mario Gawlik nicht. Drei Mandate sollten es schon werden, gibt dieser als Zielmarke aus. Er selber wolle ebenfalls in den Rat. Die FDP werde den Wählern „gut gefüllte“ Kandidatenlisten präsentieren. Diese seien weitgehend fertig. Am 5. Mai befänden die Mitglieder über die Regionskandidaten, am 20. Mai über die Listen für den Rat und die Ortsräte.

Laut Gawlik hat auch die FDP ein Wahlkampfteam gebildet, das an der Programmatik arbeite, die Mitte, Ende April festgezurrt sein soll. Die Vermeidung von Steuererhöhungen jeder Art sei das vornehmste Ziel der Liberalen, die ihrerseits ein Zehn-Punkte-Programm aufstellen wollen. Gawlik kündigt an, dass die sich die FDP für die Förderung von Innovationen starkmachen wolle. Er nennt automatisierte Zulieferprojekte und einen automatisierten Pendelverkehr.

Von Joachim Dege