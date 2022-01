Burgdorf

Eine 70-jährige Bewohnerin des Burgdorfer Seniorenheims an der Dierener Straße war seit dem späten Sonnabendabend verschwunden. Kurz nach 23 Uhr meldete das Pflegepersonal die demente Frau bei der Polizei als vermisst, nachdem die Pfleger und Pflegerinnen sie weder im Gebäude und noch auf dem Heimgrundstück gefunden hatten. Doch auch die stundenlange Suche der Polizei und anderer Helfer samt Personenspürhunden verlief erfolglos, sodass die Vermisste zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben wurde.

Der erlösende Anruf erreicht die Polizei am Sonntag gegen 14.15 Uhr: Ein 71-jähriger Passant, der mit seinem Hund spazieren ging, hat die Frau in einem Gebüsch am Kreuzbruch, einer Nebenstraße der Friederikenstraße in Burgdorf entdeckt. Der Fundort ist etwa einen Kilometer entfernt vom Seniorenheim. Der Mann habe zuerst die Feuerwehr informiert, diese habe dann bei der Polizei angerufen, berichtet ein Burgdorfer Beamter am Sonntag um 14.25 Uhr.

Die Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens stellte fest, dass die Seniorin unterkühlt war. Sie sei nicht verletzt und habe die Stunden in der Kälte relativ gut überstanden, erklärte ein Pressesprecher der Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr. Trotzdem sei die Seniorin aus Sicherheitsgründen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die 70-Jährige war in ihrem Heim zuletzt um 17 Uhr gesehen worden. Zu dem Zeitpunkt trug sie Mantel, Mütze, Stiefel und lange Hose. Die Seniorin ist laut Pflegepersonal gut zu Fuß und benötigt keine Gehhilfe. Doch wegen ihrer Demenzerkrankung und der nasskalten Witterung war die Sorge groß, dass die Seniorin nicht zurückfinden und in eine hilflose Lage geraten könnte – was letztlich ja auch passiert ist.

Von Anette Wulf-Dettmer