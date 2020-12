Ehlershausen/Ramlingen/Otze

Die Neue ist da: Am Dienstag hat Pastorin Dorothea Wöller (40) die Arbeit in der Martin-Luther-Kirchengemeinde für Ehlershausen, Ramlingen und Otze aufgenommen. Wöller, die bisher als Seelsorgerin in Vöhrum, Eixe und Röhrse im Kirchenkreis Peine und obendrein als Kreisjugendpastorin wirkte, soll am Sonntag, 6. Dezember, offiziell ins Amt eingeführt werden. Und zwar von Superintendentin Sabine Preuschoff in einem Gottesdienst, zu dem die Gemeinde wegen der aktuellen Corona-Hygienebestimmungen im kleinen Kreis einlädt.

Die Gemeinde hat veranlasst, dass die Amtseinführung aufgenommen wird. Der Film soll ab Mittwoch, 9. Dezember, auf der Internetseite der Gemeinde zu sehen sein. Erst nach ihrer Amtseinführung, also ab dem 3. Advent, werde Wöller die Gestaltung der Gottesdienste übernehmen, teilt die Kirchenvorstandsvorsitzende Sylvia Feil mit. Wöller, die in Göttingen Theologie studierte und in Lehrte ihr Vikariat absolvierte, folgt auf Susanne Paul, die nach zwölf Jahren in Ehlershausen im August zum Frauenwerk der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers wechselte.

Lesen Sie auch

Von Joachim Dege