Ganz im Zeichen der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach stehen die beiden nächsten Veranstaltungen der Paulus-Feierabendakademie am 5. und 19.Februar. Besucher dieser Abende dürften dann gut gerüstet sein, wenn die Burgdorfer Kantorei die Komposition am Sonntag, 15. März, ab 16 Uhr in der St.-Pankratius-Kirche aufführt.

Vorträge drehen sich um Text und Musik

Am 5. Februar steht der biblische Text im Fokus, die Passionsgeschichte in den Kapiteln 26 und 27 des Matthäus-Evangeliums. Der Theologe Gebhard Böhm führt ein in die Darstellung der Leidensgeschichte Jesu in diesem Evangelium und die in spezielle Art der Deutung.

Am 19. Februar spricht Kreiskantor Martin Burzeya über die die nach diesem Evangelium verfasste musikalische Umsetzung durch den Leipziger Thomaskantor. Zur Sprache kommen werden die Entstehungsgeschichte sowie Querbezüge zu Bachs weiteren oratorischen Passionen. Von Interesse sind dabei die Beziehungen zwischen Wort und Ton; hierbei spielen die Choräle und Arien eine besondere Rolle. Neben der Johannes-Passion ist die Matthäus-Passion das einzig vollständig erhaltene, authentische Passionswerk Bachs. Es wurde am 11. April 1727 in Leipzig uraufgeführt.

In der Pause gibt es Suppe

Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr im Paulus-Kirchenzentrum am Berliner Ring und enden spätestens um 21.15 Uhr. In der Pause wird wie stets eine Suppe gereicht. Der Eintritt ist frei.

