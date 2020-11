Burgdorf

Die Paulus-Feierabendakademie geht neue Wege. Um auch in Corona-Zeiten kulturell interessierte Burgdorfer zu erreichen, hat das Team der beliebten Vortragsreihe nach einer Möglichkeit gesucht, diese fortzuführen – und auch gefunden. Statt eines ausgiebigen Vortrags in der Pauluskirche gibt es jetzt Kurzvorträge im Internet.

„ Jungbrunnen Ehrenamt“ heißt es am Mittwoch, 18. November, ab 19 Uhr. Referent ist Reinhold Fahlbusch. Er werde, so kündigen die Veranstalter augenzwinkernd an, „über Risiken und Nebenwirkungen des Ehrenamts sprechen“. Damit kennt sich der Initiator des Fairen Kaufhauses in Hannover aus: Er setzt sich unter anderem für die Belange von Wohnungslosen ein.

Per E-Mail gibt es einen Link zum Vortrag

Wer neugierig geworden ist und den etwa 35-minütigen Vortrag im Internet verfolgen will, kann sich bis Mittwoch, 18. November, 17 Uhr per E-Mail an oelschlaegel@htp-tel.de bei Annegret Oelschlägel melden. Diese verschickt dann den Link, mit dem eine kostenlose Teilnahme am Vortrag „ Jungbrunnen Ehrenamt“ möglich ist. Nur auf die übliche Kultursuppe müssen die Teilnehmer der Onlineversion der Paulus-Feierabendakademie verzichten. Die gibt es derzeit lediglich in Form eines Rezepts.

Teilnehmer können im Chat Fragen stellen

Ganz wichtig: Außer dem Besitz eines Computers gibt es keine weiteren technischen Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Teilnehmer benötigen also weder Headset noch Webcam. Es muss sich auch keiner sorgen, dass andere Teilnehmer ihm in seine Wohnung schauen können, da es sich eben nicht um eine herkömmliche Videokonferenz handelt, bei der die Teilnehmer für andere zu sehen sind. Fragen an den Referenten können aber trotzdem via Chat gestellt werden und sollen im Anschluss an den Vortrag beantwortet werden.

Von Sandra Köhler